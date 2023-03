SM-pronssia voittanut Krista Pärmäkoski osasi odottaa heikkoa tekemistä koronan jälkeen: ”Ihme, jos sillä valmistautumisella suksi kulkisi”

Kerttu Niskanen otti selvän SM-kullan vitosella.

Maastohiihdon naisten normaalimatkojen maailmancupin valtias Kerttu Niskanen oli lähes ylivoimainen Inarin SM-hiihtojen avausmatkalla viidellä kilometrillä.

Vieremän Koiton hiihtäjä lykki perjantaina perinteisen hiihtotavan väliaikalähtökilpailussa voiton 13,2 sekunnin erolla Pöytyän Urheilijoiden Johanna Matintaloon.

”On kiva hiihtää ja ottaa voitto. Sitä lähdin myös hakemaan. Nautin jokaisesta kilometristä”, Niskanen tiivisti reseptinsä viikonloppuna raskaissa maisemissa kilpailtaviin SM-hiihtoihin.

” Vitonen on räväkkä matka. Alusta asti mennään suhtkoht kovaa, mutta vauhtia pitää säädellä vähän. Yritin hyödyntää pitkät vuorohiihtopätkät ja lyödä kovaa niissä. Jyrkimmissä nousuissa passasin vähän”, hän avasi taktiikkaansa.

Ikaalisten Urheilijoiden Krista Pärmäkoski oli kolmas ja jäi voittajasta 24,8 sekuntia.

”Kova rata. Kiva oli, että aurinko paistoi ja yleisökin oli löytänyt hyvin matkan varrelle”, hän kiitteli.

Pärmäkoski kaappasi helmi-maaliskuun taitteen MM-kilpailuista Slovenian Planicasta mukaansa koronatartunnan.

Lisäksi hänen koiransa kuoli hiljattain, joten mieli on ollut maassa.

”Hiihtoni oli huonoa tekemistä. Tiesin, että alkuviikon toimintojen myötä ei voi olla hyvää tekemistä. Ihme, jos sillä valmistautumisella suksi kulkisi”, makeisilla suruaan taltuttanut Pärmäkoski sanoi.

Matintalo arveli, että vitonen on hänen viikonlopun ainoa matkansa. Pöytyän Urheilijoilla ei ole viestikolmikkoa lauantaille, eikä sunnuntain 30 kilometriä kiehdo tämän hetken kunnossa.

”Todennäköisesti en hiihdä sunnuntaina. Vähän puolipakottamalla tulin hiihtämään perjantainkin. Planican jälkeen on ollut todella vaikeaa ja mietin, panenko kauden jo silloin pakettiin. Halusin kuitenkin hiihtää Lahdessa maailmancupia ja tuli ok-fiilis, että raapaisen tämän perjantain kisan SM-hiihdoissa”, Matintalo sanoi.

”Vapaan kilpailutehoinen harjoittelu on jäänyt vähiin, joten en uskalla lähteä hiihtämään sunnuntaina 30 kilometriä. Saattaisin jäädä matkan varrelle.”

Matintalo ei ole sairastellut Planican jälkeen vaan on ollut muuten tukossa.

”Kroppa on ollut yhteistyöhaluton. Kunnon ja vireen kanssa on ollut haasteita. Kroppa ei ole toiminut, mutta mielikään ei ole ollut oikeanlainen. Tuohon ei tarvitse sairastumistakaan kylkeen, kun homma on jo hankalaa.”

Nissinen ilahtui

Vantaan Hiihtoseuran Jasmi Joensuu oli neljäs, Kainuun Hiihtoseuran Anne Kyllönen viides ja Vuokatti Ski Team Kainuun Vilma Nissinen kuudes.

Nissinen ilahtui kuudennesta sijasta vastoinkäymisten jälkeen.

”Hapokkaalle tuntui. Treenaamattomuus näkyi, kun en ole pariin viikkoon tehnyt mitään”, kolmannen kerran koronaviruksen kourissa ollut Nissinen summasi.

Syksyllä ja alkukaudesta Nissiseltä hupeni neljä kuukautta käsimurtuman takia.

Koronasta hän selvisi jälleen melko vähällä ja on tyytyväinen, että on päässyt tällä kaudella ylipäätään kilpailemaan.

”Flussaa oli, mutta jälkioireiden osalta piti kuulostella. Puolentoista tunnin lenkkejä pidempiä en ole pystynyt tekemään”, Nissinen avasi valmistautumistaan SM-hiihtoihin.

Vuokatti Ski Team Kainuulla on asettaa erinomainen kolmikko lauantain 3x5 kilometrin viestiin, ja edustuspaikkojen suhteen kilpailutilanne on hyvä.

Jasmin Kähärä oli perjantaina kahdeksas, Eveliina Piippo yhdeksäs ja Katri Lylynperä 15:s, joten joku kaveruksista jää ulos.

”Viime vuonna tytöt ottivat kultaa, kun minä istuin sohvalla. Toivottavasti en tule pilaamaan”, Nissinen veisteli.

Hän heitti pallon päättäjille viestipaikkojen jakamisen lisäksi myös toisessa asiassa.

”Ikävää, ettei ole neljää osuutta. Miehilläkin on neljä osuutta ja kun tasa-arvoa huudetaan joka asiassa, niin miksei naisilla ole neljää osuutta?”