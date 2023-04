29 pistettä tehnyt Greg Petty ratkaisi Akaa-Volleylle ison välierävoiton.

Akaa-Volleyn yleispelaaja Greg Petty yski muutaman kerran äänekkäästi alkulämmittelyn aikana ja jutteli hetken joukkueen fysioterapeutin Niko Rouvalin kanssa.

Mutta kun Akaan ja Raision Loimun kolmas miesten lentopalloliigan välierä alkoi, yhdysvaltalaistähti oli kuin olikin pelikunnossa ja Akaan avauskokoonpanossa.

Kahdessa aiemmassa tappiopelissä Petty ei ollut pystynyt kunnolla pelaamaan. Nytkin hän huokaili syvään pitkien pallojen jälkeen ja Rouvali toimitti hänelle juomapulloa tasaisin väliajoin pallojen välissä.

Pettyn pelaaminen piristi selvästi selkä seinää vastaan ollutta Akaata, joka otti pakkovoiton kotikentällään erin 3–2 (27–29, 25–22, 25–19, 22–25, 15–12), ja piti finaaliunelmansa elossa.

Petty teki peräti 29 pistettä ja makasi pelin jälkeen pitkään lattialla aivan hengästyneenä.

”Viime viikko on ollut todella vaikea. Kun tulimme viimeisestä puolivälierästä Kokkolasta, olin seuraavana päivänä todella kipeä. Tiesin ennen peliä, että pystyn aloittamaan. Kävin lauantaina lääkärissä. Isoin juttu oli, että hengästyin enkä pystynyt kunnolla hengittämään. Nyt on paljon parempi, mutta haasteita on yhä”, Petty kertoi ja joutui kesken haastattelun yskimään.

”Vaikka en olisi ollut aivan valmis, olisin pelannut, koska en pystyisi olemaan pois näin isosta pelistä.”

Rouvalin kanssa oli sovittu ennen peliä, että nyt tarvitaan erikoisjärjestelyitä. Juomapullo oli koko ajan valmiina.

”Kerroin että tarvitsen pulloa usein, sillä kurkkuni on kipeä ja yskin paljon.”

Greg Petty otti usein huikka juomapullostaan kesken pelin, jotta henki kulkisi paremmin.

Viides oli Greg Pettyn juhlaa, kun hän teki Akaalle kahdeksan pistettä.

Petty teki kaikkea mahdollista ässistä torjuntoihin ja muutamaan loistavaan puolustukseen.

Petty muutti omalla tekemisellään ja sen Akaalle tuomalla lisäbuustilla koko sarjan kuvan. Loimu olisi maanantain voitolla mennyt finaaleihin. Nyt voitot ovat Loimulle 2–1, mutta parhaalla kokoonpanollaan pelannut Akaa sai momentumin puolelleen. Sarja jatkuu keskiviikkona Raisiossa.

Pieni pelaamattomuus näkyi alussa, kun Petty teki suorat virheet kahdesti ensimmäisestä hyökkäyksestään.

”Ensimmäinen tosin oli kosketus, vastustajan passari myönsi sen.”

Hän sai kuitenkin nopeasti pelin juonesta kiinni ja etenkin syöttöruudussa oli todella vahva. Hänen syöttövuoroillaan Akaa-Volley sai usein tärkeitä pisteputkia. Välillä Loimu joutui ottamaan hakkuri Joonas Jokelan neljänneksi nostajaksi.

Tilastorivi oli vakuuttava: Akaan isoin pistemäärä 29/+21, paras vastaanottoprosentti 61, eniten syöttöjä ja neljä ässää. Viidenteen erään Petty teki peräti kahdeksan pistettä ja viimeisteli ottelupallon Akana voitoksi.

”Mielestäni meidän ei olisi pitänyt mennä viidenteen erään. Ennen erää pyysin passari Anton Välimaalta, että anna palloa”, Petty naureskeli.

Pettyn myötä Akaa käänsi edukseen tärkeän laitapelaajien taiston, jonka se hävisi selvästi toisessa ottelussa. Loimu oli liikaa 32 pistettä tehneen hakkurinsa Jokelan varassa. Akaalla Ali Fazli tuki Pettyä 29 ja yleispelaaja Mohammedreza Beik 19 pisteellä.

Loimu nousi syvältä oltuaan 1–2 erissä tappiolla aina viidenteen erään. Petty otti isoilla hetkillä ratkaisijan viittaa entistä enemmän harteilleen ja paukutti monta tärkeää pistettä.

Viidennessä erässä huomasi, kuinka Akaa pelasi kautensa jatkosta. Muutamat pitkien taistelupallojen voitot nostivat hurjat tuuletukset pelaajilta.

Akaa ja Loimu ovat pelanneet tällä kaudella kuudesti vastakkain, ja peli on nyt neljästi edennyt viiteen erään. Akaa on voittanut viisieräisistä nyt kolme.

Mitä tapahtui? Petty ratkaisi Ratkaisija: Pitkä peli venyi aina viidenteen erään, jossa Akaa-Volleyn yleispelaaja Greg Petty teki peräti kahdeksan pistettä. Erikoista: Akaa hukkasi avauserässä neljä eräpalloa, ja olisi voinut voittaa pelin 3–0. Tilastonosto: Akaan keskitorjuja Petteri Tyynismaalle merkattiin kaksi vastaanottoa 100 prosentin tehoilla. Yleisö: 621. Seuraavaksi: Neljäs ottelu keskiviikkona Raisiossa.

Akaa-hakkuri Ali Fazli teki 26 pistettä.

Akaan Greg Petty (vasemmalla), Petteri Tyynismaa ja Anton Välimaa yrittivät saada kuriin Loimu-hakkuri Joonas Jokelaa.

Loimun hakkuri Joonas Jokela kannatteli joukkuettaan 32 pisteellään.

Akaan Sauli Sinkkonen tehtaili seitsemän pistettä.

Ei riitä: Loimu saa toisen katkaisun paikan keskiviikkona Raisiossa.