Kaupunki vaatii seuraa katkaisemaan kaikki talouskytkökset entiseen manageriin.

Hämeenlinnan Lentopallokerho on tarkastanut ja muokannut pelaajiensa pelaajasopimukset, jotta niissä ei olisi enää laittomia, raskauteen liittyviä kohtia. Seura päivitti sopimukset viime viikon maanantaina 20. maaliskuuta, käy ilmi Hämeenlinnan kaupungin uudesta selvityspyynnöstä seuralle ja kaupungin saamista vastauksista.

Seuran entinen manageri Ville Kalliomäki oli kirjauttanut ainakin osaan sopimuksista kohdan, jossa seura olisi vapautunut velvoitteista, jos pelaaja olisi tullut raskaaksi kesken sopimuskauden. Seuran entinen pelaaja Ronja Heikkiniemi paljasti Ylelle maaliskuun puolivälissä, että Kalliomäki tarjosi hänelle vastaavaa sopimusta vuonna 2018, mutta hän kieltäytyi allekirjoittamasta sellaista.

Seuran vastauksesta kaupungille paljastuu, että raskauden kieltävä pykälä oli yhä käytössä.

”Olemme käyneet sopimukset läpi. Kaikista voimassa olevista sopimuksista on poistettu raskauteen liittyvä kohta hallituksen päätöksellä 20.3.2023. Asiasta on tiedotettu kaikkia pelaajia ja alaikäisten kohdalla myös heidän huoltajiaan”, seura kertoo kaupungille.

Hämeenlinnan Lentopallokerho aikoo jatkossa varmistaa toimintansa asianmukaisuutta niin, että tulevaisuudessa uudet sopimukset käsitellään seuran hallituksessa.

Hämeenlinnan Lentopallokerho on ollut alkuvuoden julkisuudessa lukuisten väärinkäytösten takia. STT paljasti helmikuussa seurassa vuosia jatkuneen epäasiallisen käytöksen. Seuran sittemmin eronnut manageri Kalliomäki oli saanut rangaistuksen vuotta 2021 koskeneesta tapauksesta Suomen eettisen urheilun keskuksen (Suek) tutkinnan jälkeen, mutta epäasiallisen käytöksen uhreja oli useita muitakin pitkältä ajalta.

Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen on ottanut seuran tiukkaan valvontaan, jotta toiminta tervehtyy. Toistaiseksi kaupunki aikoo kuitenkin jatkaa markkinointiyhteistyötä Lentopallokerhon kanssa.

Ex-manageri vuokrasi asunnon seuralle

Parviaisen mukaan kaupungin kannalta on keskeistä, ettei entinen manageri jatka enää seuran toiminnassa ja epäkohdat korjataan määrätietoisesti.

”Haluamme myös varmistaa korkeatasoisen joukkueen toimintaa, edistää naisurheilua ja tukea tätä kautta lajin yleisiä toimintaedellytyksiä kaupungissa”, Parviainen kirjoitti medialle toimittamassaan viestissä.

Kaupunki vaatii seuralta myös taloudellisten kytkösten katkaisemista Kalliomäkeen. Seuralla on yhä yksi pelaajan käytössä oleva asunto, joka on vuokrattu Kalliomäen yritykseltä. Seuran mukaan vuokra on markkinahintainen ja vuokrasopimus päättyy kauden loputtua.

”Ville Kalliomäki on henkilökohtaisesti takaajana seuran luotollisella tilillä. Kalliomäen mahdolliset palkkasaatavat selvitetään”, seura kertoo kaupungille.