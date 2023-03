Nelosketjun sentteri nousi Mestiksen sensaatiota virittelevän Kooveen ja Hakametsän sankariksi lähes yöhön saakka venyneessä ottelussa

”Me kyllä tiesimme, että meihin ei varmaan kukaan muu usko, kuin me itse”, sanoi Kooveen voittomaalin iskenyt Perttu Aho. Koovee otti tiistaina toisen kiinnityksen välieräpaikkaan puolivälieräsarjassa Mestiksen hallitsevaa mestaria vastaan.

Koovee tuuletti voittoa jälleen kuin mestaruutta. Ottelusarjan ennakkosuosikki Ketterä on nyt kaadettu kaksi kertaa.

Aamulehti

Hakametsän tamperelaisyleisölle tarjoiltiin tiistaina jääkiekon miesten Mestiksen pudotuspeliherkkua koko rahan edestä.

Kello 18.30 alkaneen ottelun voittomaali nähtiin noin kello 23.05, kun Kooveen nelosketjun sentteri Perttu Aho nousi kotijoukkueen sekä kotiyleisön suureksi sankariksi ja iski maalin edestä 4–3-ratkaisumaalin Imatran Ketterän verkkoon vajaan 120 minuutin pelin jälkeen.

Mitä tapahtui? Toinen kiinnitys välieriin Unelma-alku: Koovee siirtyi johtoon, kun ottelu oli ehtinyt vanheta ainoastaan 15 sekuntia. Okko Kangasniemi ja Joona Korhonen prässäsivät kiekon Kooveelle Imatran päätylaidassa. Kangasniemi syötti kiekon maalin eteen Santtu Hakaselle, joka viimeisteli kiekon ohi täysin yksin jätetyn Ketterä-vahdin Severi Auvisen. Tehoton ylivoima: Kooveelle tarjoiltiin ottelussa ylivoimaa yhteensä kahdeksantoista minuutin verran, mutta joukkue onnistui maalinteossa ylivoimalla vain yhden kerran. Tehokkuuden sijaan ylivoima oli ajoittain hasardia. Ottelussa meinattiin nähdä muutamaankin kertaan Ketterän alivoimamaali. Uusi ratkaisija: Runkosarjassa nolla maalia tehnyt Jere Kivimäki on tehnyt pudotuspeleissä kaksi ottelun jatkoerään venyttänyttä tasoitusmaalia. Ensin ratkaisevassa villi kortti -kierroksen ottelussa Kiekko-Vantaata vastaan, nyt Ketterää vastaan.

Ennen tiistain ratkaisuosumaa Ahon edellisestä maalista oli ehtinyt kulua jo 41 ottelua. Pitkä kuiva kausi katkesi mitä mainioimpaan saumaan.

”Tosi hyvältä tuntuu. Ei sitä maalia parempaan paikkaan olisi voinut tehdä. Mutta pitää mahdollisimman nopeasti siirtää katseet huomiseen. Sarja jatkuu”, Aho kuvaili tuntemuksiaan pitkän ottelun jälkeen.

Perttu Aho käynnisti voitonjuhlat pitkä ottelun päätteeksi.

22-vuotias Ilves-kasvatti pelaa toista kokonaista ja varsinaista mestiskauttaan Kooveessa. Mies on viettänyt tämän kauden kolmos- ja nelosketjuissa, suurimmaksi osaksi keskushyökkääjänä.

Tiistain voittomaali nousee Ahon uralla toistaiseksi kaikkein ikivoimaisimmaksi.

”Tällä hetkellä se nousee ainakin ihan sinne kärkeen. Saa nähdä, mitä loppukeväällä tapahtuu”, Aho pohtii.

Vaikka jatkoerässä molemmat joukkueet taistelivat viimeiseen hikipisaraan saakka, erityisen silmiinpistävää oli Kooveen pelaajien uhrautuvat syöksyt jokaisen kiekon eteen.

Mistä ammentaa voimaa, kun pelikellossa on yli 100 minuuttia ja varmasti jo vähän väsyttää?

”Joukkuekavereista. Niille tässä pelataan. Tuo joukkue on hitsautunut ihan täysin yhteen”, Aho vastasi nopeasti.

”Fyysisesti tuntuu yllättävän hyvältä”

Kooveen ja Ketterän välinen ottelu ei ole historian, SM-liigan tai Mestiksenkään pisin ottelu.

Yhtä kaikki kropassa varmasti tuntuu jotakin myös 118 peliminuutin jälkeen, vai tuntuuko?

”Fyysisesti tuntuu yllättävän hyvältä. Voisi kuvitella pahempaa. Voittaminen tuo energiaa. Tuntuu, että siinä palautui jo”, kuvaili tuntemuksiaan ottelussa 41 kertaa torjunut Kooveen maalivahti Reima-Ville Roos.

Reima-Ville Roos torjui ottelussa 41 kertaa.

Mitä mielessä liikkui siinä vaiheessa, kun takana oli jo kaksi jatkoerää ja 100 peliminuuttia, mutta edessä viides erätauko ja ottelun kuudes erä?

”Mietin, että mennään pelaamaan jääkiekkoa. Tuo pukukoppi uskoo meidän juttuun ihan täysin. Me uskottiin siihen, että me hoidamme tämän jutun”, Perttu Aho kuvaili.

Roosin mielessä liikkui muutakin.

”Mietin omaa pimeää syksyä, joka on alla. Kaukalon ulkopuolella oli vaikeaa, kaikki asiat. Mietin lähinnä, missä sitä on ja saa olla. Se on etuoikeus. Moni haluaisi olla tässä paikassa tällä hetkellä. Vaikka väsytti ja hapotti aika paljon, tavallaan siitä nautti silti enemmän”, Roos sanoi.

Suolaa, sokeria, leivoksia

Kisa-Eaglesin kasvatin Roosin tuhkimotarina sen kuin kaunistuu, mitä pidemmälle kevät etenee. Käynnissä oleva kausi on Roosin ensimmäinen kausi Mestiksessä.

”Enkä ole ennen pelannut Mestiksen pudotuspelejä saati jatkoaikaa pudotuspeleissä. Nyt oli jo neljäs kerta jatkoaikaa viikon-kahden sisään”, Roos hämmästeli.

Jatkoerissä Roos seisoi kiekon tiellä siihen tyyliin, että mies oli päättänyt, että kiekko ei neljättä kertaa mene selän taakse vaikka aamu koittaisi.

”Itse asiassa päätin kyllä, kun meni kaksi omaan silmään niin helposti sisään. Ja sitten kun jätkät tasoittivat niin hienosti.”

Pitkäksi venyneen ottelun aikana pelaajille ei kannettu koppiin pizzaa, mutta kaikkea muuta mahdollista kyllä.

”Suolaa, sokeria, leivoksia”, Roos kuvaili.

Santeri Aalto vastasi Kooveen ainoasta ylivoimaosumasta tiistaina.

Vieläkö jaksaa?

Maratonottelun voiton myötä Koovee on nyt voittanut Mestiksen hallitsevan - ja moninkertaisen mestarin Ketterän kaksi kertaa peräkkäin ja virittelee tätä menoa melkoista sensaatiota.

Vuonna 2018 Mestikseen noussut nyky-Koovee ei ennen lauantain voittoa ollut voittanut ainuttakaan puolivälieräottelua. Nyt niitä on jo kaksi, ja tiistain voitto raskaan ottelun päätteeksi voi vielä nousta arvoon arvaamattomaan.

”En usko, että tuolla kopissa kukaan on yllättynyt. Varmaan ulkopuoliset ovat yllättyneet. Me kyllä tiedettiin, että meihin ei varmaan kukaan muu usko, kuin me itse”, Aho sanoi.

Kooveen päävalmentaja Miikka Kuusela povasi Kooveelle haastajan asemaa puolivälieräsarjassa. Kahdessa ensimmäisessä ottelussa Koovee on näyttänyt haastajaa hankalammalta vastustajalta Ketterälle.

”Me emme ajattele sitä, että kaverilla on mestaruuksia putkeen. Me nautimme ja pelaamme omaa peliä. Meillä on aina hyvä pöhinä, ketä ikinä onkaan aamulla paikalla, kun treenit alkaa”, Roos jatkoi.

Santtu Hakanen teki ottelun ensimmäisen maalin, kun peliaikaa oli kulunut vain viitisentoista sekuntia.

Koovee ja Ketterä kohtaavat seuraavan kerran heti keskiviikkona Imatralla. Palautumisaikaa 120 minuuttiin venyneen ottelun jälkeen ei liiaksi jää. Vieläkö vain jaksaa?

”Hyvät palauttelut vaan. Huominen on tavallaan uusi päivä. Vaikka mieli tekisi ajatella asiaa, tämä on vain yksi peli näin keväällä. Näitä mietitään sitten kesällä juhannussaunassa”, Roos päätti.