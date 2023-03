Pyrintö avasi pudotuspelit rumalla tappiolla – Heikko puolustaminen ratkaisi: ”Peli oli vartissa ohi”

Tampereen Pyrintö koki pudotuspeliavauksessaan valtavan tasoeron runkosarjavoittajan Kauhajoen Karhubasketin vieraana.

Aamulehti

Tampereen Pyrintö avasi pudotuspeliurakkansa odotetulla, mutta silti kovin tylyllä tappiolla Kauhajoen Karhubasketin vieraana. Kotijoukkue oli mättänyt jo ennen toisen neljänneksen puoliväliä 50 pistettä ja voitti lopulta lukemin 124–103 (39–15, 33–28, 29–27, 23–33).

Toinen ja kolmas erä olivat enää pelkkää kosmetiikkaa, vaikka Pyrintö tuloksellisesti hieman petrasikin.

”He tekivät joka hyökkäyksestään korin. Se oli meiltä surkeaa pelaamista. Kun pääsimme peliin mukaan ja saimme omia juttujamme käyntiin, pystyimme haastamaan ja tekemään koreja. Aikuisten oikeasti peli oli tuloksen osalta vartissa ohi”, Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen sanoi ottelun jälkeen.

”Puolustimme tosi huonosti ja teimme virheitä pallollisena sekä pallottomana. He käyttivät virheemme tehokkaasti hyväkseen.”

Ryhti pysyi

Sopanen oli tyytyväinen siitä, että pelaajien päät eivät painuneet alas, vaikka turpiin tuli rumasti avausvartin aikana.

”Pelaajilla oli selkärankaa. He osoittivat fyysisyyttä ja taistelutahtoa toisella jaksolla. He, jotka ottivat pelin alussa turpiin, nostivat profiiliaan. Itseluottamustamme ei syöty, vaan pystyimme tehdä koreja kovalla rytmillä”, Sopanen tuumasi.

”Voimme pärjätä, kun teemme asioita, mitä osaamme. Niitä pitää vain tehdä koko pelin ajan, ei yhtä varttia.”

Pyrinnöstä erottui Tylan Birts, joka teki 31 pistettä. Hän teki eniten pisteitä ottelussa. Kauhajoen paras pisteidentekijä oli 27 pinnalla Jeffrey ”Jaye” Crockett.

Iso peli Tampereella

Pyrinnön puolivälieräsarja Karhubasketia vastaan jatkuu ensi viikon lauantaina 1.4. kotiluolassa Tampereella. Väljä pelirytmi antaa mahdollisuuden valmistautua tulevaan koitokseen.

”Kun seuraava peli on viikon päästä, siihen on tosi pitkä aika. Täytyy vain mennä peli kerrallaan. Tampereella on totta kai iso peli. Ryöstetään voitto siitä, niin tämä on uusi sarja ja paineet pois meidän harteiltamme”, Sopanen kertoi.

Miesten koripalloliigassa pelataan paras viidestä -systeemillä, eli jatkoon menemiseksi vaaditaan kolme voittoa.

”Jos emme voita seuraavaa peliä, niin ollaan selkä seinää vasten Kauhajoella, eikä se ole kaikkein halutuin tilanne.”