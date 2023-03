Kerttu Niskanen hiihtää cupin kärkisijoista

Iivo-veli palaa Salpausselällä kisoihin kolmen viikon tauolta: ”Perusflunssa pääsi iskemään”

Suomen kärkihiihtäjät Iivo ja Kerttu Niskanen kilpailevat päinvastaisista lähtökohdista Salpausselän kisoissa. Iivo sairastui Planican MM-kisojen jälkeen flunssaan ja hiihtää sunnuntaina ensimmäisen kilpailunsa kolmeen viikkoon. Kerttu on urakoinut maailmancupissa ja kilpailee kolmatta kertaa tällä viikolla.

Kerttu johtaa normaalimatkojen cupia. Hänen tavoitteenaan on voittaa distanssicup ja säilyttää asemansa cupin kokonaiskilpailun kolmantena. Samalla hän kamppailee väsymystä vastaan, sillä 20 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähtö on hänen kolmas kilpailunsa tällä viikolla.

”Tavoitteet auttavat jaksamaan. Samoin tieto siitä, että edessä on maailmancupin viimeinen viikonloppu”, Kerttu Niskanen totesi.

”Väsymys on samanlainen kuin aika usein aiemminkin, kun on pysynyt terveenä ja kilpaillut paljon kauden aikana.”

Flunssa esti Falunin-reissun

Iivo Niskanen on juuri ennättänyt toipua kilpailukuntoon.

”Perusflunssa pääsi iskemään, kun olin ehtinyt olla viikon kotona Planican MM-kisojen jälkeen”, Iivo Niskanen kertoi.

”Tuli tauko harmilliseen aikaan, kun en päässyt hiihtämään Falunissa loppukauden ainoaa väliaikalähtöä perinteisellä.”

Flunssa kesti tähän viikkoon, mutta Salpausselällä Iivo Niskanen kilpailee jo terveenä.

”Ei ole enää oireita ja perustason pitäisi olla sellainen, että pystyn hiihtämään 20 kilometrin matkalla ihan hyvin.”

Niskanen ennakoi, että miesten yhteislähtö saattaa kehittyä ison ryhmän kirikamppailuksi.

”Latu on sellainen, että iso porukka on varmasti aika pitkään taistelemassa menestyksestä. Nähtäväksi jää, kuinka hyvä latinki itsellä on viimeiselle kierrokselle. Se ratkaisee”, Iivo Niskanen arveli.