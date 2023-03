Karhubasket on ollut Suomen paras koripalloseura viimeisen viiden vuoden ajan. Kolme Suomen mestaruutta neljästä voittanut Karhubasket ei ole tyytynyt hallitsemaan pelkkiä kotimaan parketteja, sillä seura on saanut upouuden, upean areenan ja tehnyt suomalaista koripallohistoriaa eurokentillä.

Ollaan heti alkuun rehellisiä. Pirkanmaalaisen koripallojoukkueen esiintyminen miesten Korisliigan välierissä vaatisi ihmettä. Korisliiga-kausi on pitänyt sisällään kaksi joukkuetta, jotka ovat nousseet ylivoimaisiksi mestarisuosikeiksi, olleet parhaat joukkueet niin puolustus- kuin hyökkäyssuuntaankin ja keränneet nimekkäimmät pelaajistot. Seurojen päävalmentajat taas ovat olleet pokkaamassa kolmea edellisestä neljästä Pantteri-patsaasta.

Mainitut kaksi seuraa ovat runkosarjan voittanut Kauhajoen Karhubasket ja toiseksi sijoittunut Helsinki Seagulls. Tampereen Pyrinnöllä ja BC Nokialla on ikävänä tehtävänä heidän kohtaamisensa lauantaina alkavissa puolivälierissä.

Karhubasket on ollut Suomen paras koripalloseura viimeisen viiden vuoden ajan. Kolme Suomen mestaruutta neljästä voittanut Karhubasket ei ole tyytynyt hallitsemaan pelkkiä kotimaan parketteja, sillä seura on saanut upouuden, upean areenan ja tehnyt suomalaista koripallohistoriaa eurokentillä. Karhubasket aloittaa ensi viikon keskiviikkona Eurooppa-cupin, neljänneksi kovimman Euroopan laajuisen seurakilpailun, välierät puolalaista KK Włocławekia vastaan. Karhubasketin taakse on jäänyt muun muassa kolme Saksan Bundesliiga-seuraa.

Suomalaisseuroista vain Lappeenrannan NMKY on edennyt vähintään yhtä kovassa Euroopan laajuisessa seurakilpailussa vähintään välieriin. Kyse oli kaudella 2005–06 juuri samasta nelosluokan kilpailusta, josta LrNMKY putosi välierissä.

Pyrinnön iskunpaikka piilee Karhubasketin tilanteessa. Se pelaa historiallisen isoja euro-otteluita päällekkäin puolivälierien kanssa ollen niissä massiivinen suosikki. Sillä on pelkkää hävittävää, Pyrinnöllä voitettavaa.

Pyrinnöllä on lisäksi Ike Smithin, Tylan Birtsin, LJ Thorpen ja Tomas Pihlajamäen kaltaisia atleettisia pallonkäsittelijöitä, jotka saattavat pärjätä Karhubasketin vahvuuden, aggressiivisen puolustuspelin, kanssa.

Jos BC Nokia olisi kohdannut Helsinki Seagullsin viime kaudella, yllätysmahdollisuus olisi ollut melko hyvä. Seagullsilla oli Petteri Koposen, Shawn Huffin ja Tuukka Kotin kaltaisia maajoukkuelegendoja, mutta parketilla nimistä ei ollut odotetusti apua. Täksi kaudeksi Seagulls nuorentui ja nopeutui. Lopputuloksena Seagulls pelaa parasta palloaan vuonna 2019 alkaneella Jussi Laakson aikakaudella.

BC Nokia päihitti lokkipaidat lokakuun alussa ja päätti alemman jatkosarjan komeaan seitsemän ottelun voittoputkeen, mutta jo viiden ottelun puolivälieräsarja vaatisi keltamustilta hurjaa venymistä.

Urheilussa on onneksi niin, että yllätyksiä, isojakin, tapahtuu aika ajoin. Jos Pyrintö tai BC Nokia etenisi välieriin, puhuttaisiin isoimmasta yllätyksestä Korisliigan puolivälierissä sitten kevään 2016, kun sarjanousija BC Nokia kukisti kahdeksannelta sijalta runkosarjavoittaja, Teemu Rannikon tähdittämän Joensuun Katajan.

Kenet vastustajan tähdistä Niko Mattila prässää tällä kertaa hulluuden partaalle?