Lumet karkaavat kauas, mutta talvilajit eivät vielä alistu viimeiseen lähtölaskentaan

FIS ja IBU myöntävät ilmastonmuutoksen, mutta ovat tehneet asialle vasta vähän.

Lumilajit eivät ole ainoat, jotka ovat heränneet ilmastonmuutokseen, mutta siinä missä formula ykkösten tai rallin MM-sarjat voivat maalailla kauniita kuvia hiilineutraaliudesta, lumilajit ovat ilmastonmuutoksen ensimmäinen uhri.

Lumiraja karkaa korkeammalle, ja samalla kustannukset niin huippu-urheilun kuin harrastamisenkin osalta kasvavat. Jos lunta on jatkossa vain jäätiköillä, ovat Kansainvälinen hiihto- ja lumilautailuliitto FIS ja Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU vaikean tilanteen edessä. Jäätiköt sijaitsevat niin korkealla, että kilpaileminen venyttää urheilijoiden suorituskyvyn äärimmilleen eikä ole turvallista.

Lahden messukeskukseen kokoontuneet urheiluihmiset eivät toivo, että lumilajien viimeinen lähtölaskenta on alkanut. Viime päivien vesisateet ovat vieneet mennessään lähes kaikki Etelä-Suomen lumet, mutta Kansainvälisen hiihto- ja lumilautailuliiton FIS:n puheenjohtaja Johan Eliasch on toiveikas.

”Skandinaviassa olosuhteet ovat talvisin yhä hyvät, Sustainable Future of Winter Sports – The Next Hundred Years -vastuullisuusseminaarissa puhunut ruotsalainen Eliasch sanoi torstaina.

Eliasch oli muiden puhujien tavoin huolissaan ilmastonmuutoksesta, mutta Lahdessa on helppo puhua ilmastonmuutoksen torjumisesta ja vastuullisuudesta urheilutapahtumien järjestämisessä. Kisajunalla pääsee lähes mäkimonttuun saakka. Normaalilla junavuorollakin saapuessa kävely rautatieasemalta urheilukeskukseen vie vain parikymmentä minuuttia.

Toisin on esimerkiksi Slovenian Planicassa, jossa järjestettiin pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailut helmi-maaliskuun taitteessa. Joukkoliikennettä ei ollut juuri lainkaan. Sama ongelma on monella muullakin pohjoismaisten hiihtolajien, alppihiihdon ja ampumahiihdon kilpailupaikkakunnalla.

”Saksan Oberhofissa järjestetyissä MM-kilpailuissa pääsylippuihin sisältyi ilmainen joukkoliikenne 50 kilometrin säteellä. Omalla autolla ei voinut edes ajaa paikan päälle vaan auto piti jättää 10–15 kilometrin päähän. Loppumatka piti tulla bussilla”, Kansainvälisen ampumahiihtoliiton IBU:n suomalainen vastuullisuusjohtaja Riikka Rakic kertoi.

”Vuonna 2025 Sveitsissä yritetään mahdollistaa julkisilla kulkuneuvoilla tuleminen koko Sveitsin alueella.”

Sähkö vaihtoehtona dieselille

Hyvät joukkoliikenneyhteydet ovat keino, jolla voi karsia etenkin katsojien autoilua, mutta kilpailijoiden ja kaluston kuljettaminen on vaikeampaa. IBU ei ole rajoittanut huoltoautojen määrää. Suuret ampumahiihtomaat voivat jyrätä kisapaikkakunnalta toiselle kymmenin kumipyörin ja dieselmoottorein.

”Aivan varmasti asiasta tullaan keskustelemaan, miten voidaan minimoida fossiilisten polttoaineiden käyttöä”, Rakic tuumi.

Hän nosti esiin sähköautot, joita IBU haluaisi käyttää, mutta muistutti samaan hengenvetoon latausverkoston suppeudesta.

FIS ja IBU ovat pyrkineet minimoimaan matkustamista kilpailukalentereissaan.

”Maailmancup ja IBU-cup ovat jo aika hyvin optimoitu, mutta varmasti on aina parannettavaa. Tänäkin keväänä teknisen komitean pöydällä tulee olemaan erilaisia kalenteriehdotuksia”, Rakic alleviivasi.

Suomella on paikkansa

Etenkin Keski-Eurooppa on kärsinyt lumipulasta tällä kaudella, mutta FIS ja IBU ovat jälleen selviämässä yhdestä kaudesta. Maastohiihdon miesten ja naisten maailmancupit, mäkihypyn naisten maailmancup ja yhdistetyn miesten maailmancup päättyvät viikonloppuna Lahdessa.

Keinolumeen on pitänyt turvautua, eikä sitä unohdeta jatkossakaan.

”Parhaat lumenvalmistustavat pitää selvittää”, Eliasch painotti.

Hänen mukaansa Pohjoismaiden merkitys korostuu.

”Suomi on tärkeä maa talviurheilussa. Menestyviä urheilijoita riittää muissakin lumilajeissa kuin pohjoismaisissa hiihtolajeissa. Täällä on maailmancupin kilpailuja Lahdessa, Levillä ja Rukalla”, puheenjohtaja suitsutti.

Vaikuttaa siltä, ettei edellä mainittujen paikkakuntien tarvitse pelätä järjestämisoikeuksiensa puolesta.