OrPolle avautui mahdollisuus jättiyllätykseen – yksi asia jätti jossiteltavaa

Orivesiläisjoukkueen kausi päättyi torstai-illan viidenteen puolivälierään.

Syvä kumarrus Oriveden Ponnistuksen naislentopalloilijoiden suuntaan. OrPo pani mestarisuosikiksi nousseen Hämeenlinnan Lentopallokerhon liigan puolivälieräsarjassa ahtaammalle kuin edes Orivedellä osattiin unelmoida.

Italialaisen valmentajavelhon Andrea Carasin luotsaama joukkue lähti torstai-illan ratkaisevaan kamppailuun hurjalla latauksella ja näytti syövän kotijoukkueen elävältä.

Orivesiläisjoukkueen raju rynnäkkö kesti kolme erää. Vierailla oli kaikki edellytykset suureen sensaatioon, mutta se kuivui kuitenkin kokoon. Siitä OrPo voi syyttää vain itseänsä.

OrPo sai illan aikana useita etsikkoaikoja, mutta joukkue hukkasi ne omaa hölmöyttänsä. Kun olisi lyödä naula Hämeenlinnan arkkuun, tuli muutama kohtalokas virheratkaisu.

Yksittäiset tilanteet saattavat vaikuttaa mitättömiltä kokonaisuutta ajatellen, mutta tällä kertaa ne maksoivat paljon.

OrPon passarit Taija Kaukoranta ja häntä tuurannut Piper Matsumoto tekivät ratkaisuhetkillä liikaa huonoja valintoja.

Kun Hämeenlinna kaivoi puolestaan hienosti pelanneen Jenna Ylivainion vaihtopenkiltä, kontrasti oli iso. Ylivainio napsi peräti viisi torjuntapistettä ja tahditti Hämeenlinnan 3–1 (30–32, 26–24, 25–23, 25–13) -voittoon.

Näin Hämeenlinna vei huikeita käänteitä tarjonneen puolivälieräsarjan voitoin 3–2 ja eteni välieriin.

OrPon ukrainalaishakkuri Darja Butkevytš on sairastellut koko alkuviikon. Siitä huolimatta hän löi kaiken likoon ja piti joukkuetta pystyssä pitkään. Olisi toivonut, että sisukkaan Butkevytšin esimerkki olisi tarttunut joukkuekavereihin paremmin.

Myös Carasille jäi mietittävää. Kun kerran 24 pistettä tehtaillut Butkevytš pystyi pelaamaan huikealla tasolla puolikuntoisenakin, miksi häntä ei kuormitettu enempää?

On selvää, ettei kenenkään terveydellä saa leikkiä tippaakaan. Mutta kun kerran hakkuri pystyi pelaamaan, häntä olisi voinut (= kannattanut) käyttää vielä enemmän.

OrPo jäi nyt ilman mitalia viidennen kerran peräkkäin. Päälle tulee vielä koronakevät 2020, jolloin lätkiä ei jaettu ollenkaan. Orivesiläisjoukkue oli kolmen parhaan joukossa viimeksi keväällä 2017 – silloin pronssilla.

Carasin työskentelytavat ovat miellyttäneet OrPon johtoa ja keränneet kehuja myös useilta pelaajilta.

Tältä pohjalta hiljattain sorvattu jatkosopimus oli looginen.

”Ammattivalmentajan ja amatööripelaajien tekemisten yhteensovittaminen on haasteellista, mutta yritetään saada ne nippuun parhaalla mahdollisella tavalla”, OrPon manageri Mika Putkisaari totesi.

Putkisaari on nähnyt pitkän lentopallotaipaleensa aikana monenlaisia luotseja.

”Harjoittelu on ollut Andrean aikana huolellisesti mietittyä ja viisaasti organisoitua. Peleihin hän on tuonut erittäin tarkan taktisen suunnitelman. Hän pystyy laatimaan voittavan strategian – on vastassa mikä joukkue tahansa”, Putkisaari kuvaili.

Tulevan kauden joukkueen rakennustyö on vielä alkumetreillä.

”Pelaajat ovat maistaneet ammattimaisuutta ja joutuvat nyt puntaroimaan, onko tämä heitä varten. Ilmassa on vielä isoja kysymysmerkkejä. Näyttää siltä, että porukkaan tulee muutoksia ainakin jonkin verran”, Putkisaari muotoili.

Butkevytšin tulevaisuus on luonnostaan suuren mielenkiinnon aihe.

”Dassaa revitään joka puolelle. Nähtävästi jo viisi suomalaisseuraa on ilmaissut kiinnostuksensa. Hänet on huomattu myös ulkomailla. Katsotaan, miten käy.”

