Tampereen MM-kisoihin vapautui lisää lippuja myös Leijonien peleihin – tässä ovat suosituimmat ottelut

Kevään 2023 jääkiekon MM-kisoihin Tampereelle on vapautunut lisää lippuja ostettavaksi, Suomen jääkiekkoliitto tiedotti torstaina. Lippuja vapautui muun muassa TV- ja mediatuotantojen tarpeiden täsmennyttyä.

Lippuja on saatavissa kaikkiin Tampereen otteluihin, joten myös Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen, Leijonien, otteluihin on mahdollista päästä. Suomen ottelut ovat kuitenkin kaikista kiinnostavimpia, joten liput menevät nopeasti. Jääkiekkoliiton tiedotteen mukaan MM-kisojen A-alkulohkon peleistä eniten lippuja on myyty otteluihin Suomi–USA, Suomi–Saksa, Suomi–Ruotsi ja Itävalta–Suomi.

Kyseessä ovat Suomen kiinnostavimmat vastustajat Yhdysvallat ja Ruotsi sekä kaksi viikonloppupeliä.

Lippuja on saatavilla kaikissa hintakategorioissa. Lippuja vapautui pieni määrä myös kaikkein edullisimmasta hintakategoriasta.

Toistaiseksi Tampereelle on myyty yli 150 000 lippua.