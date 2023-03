Tallinnan maailmancupissa kokeillaan yhteisvoitelua. Suomen voitelupäällikkö Mika Venäläinen ei innostu asiasta.

Tallinnassa järjestetään tiistaina maastohiihdon maailmancupin osakilpailu, jonka ohjelmassa on vapaan hiihtotavan sprintti miehille ja naisille.

Kilpailu sijoittuu Falunin ja Salpausselän kisojen väliin toimii samalla alustana mielenkiintoiselle kokeilulle.

Suomenlahden eteläpuolelle kokeillaan yhteisvoitelua. Se tarkoittaa, että kaikilla osallistujamailla on yhteinen voitelutila. Lisäksi suksia ja niiden voitelua valvotaan tarkasti.

Suomen maajoukkueen voitelupäällikön Mika Venäläisen mukaan sukset piti viedä säilytykseen jo maanantaina.

”Kello 16.30:een mennessä sinne sai viedä kaksi paria”, Venäläinen kertoo.

Kansainvälisen hiihtoliiton (Fis) työntekijät järjestävät voitelupaikalla koulutusta ja neuvontaa paikalla oleville huoltotiimin jäsenille.

Suksien valmistelu kilpailua varten alkaa tiistaina aamulla, jolloin sukset otetaan esiin yösäilöstä.

”Sitten tehdään suksien puhdistaminen fluorivoiteista, joita kaikissa on varmasti käytetty”, Venäläinen sanoo.

Voitelutilassa Fis valvoo, ettei mikään maa yritä käyttää kiellettyjä voiteita.

Fluorivoitelu on pannassa. Niiden sijasta tarjolla on Swixin voiteita, koska Swix on Fisin sopimuskumppani.

”Swix ei ole kahteen vuoteen tuonut markkinoille fluorivoiteita”, Venäläinen sanoo.

Suomalaisista paikalla on kolme voitelueksperttiä: Are Mets, Raul Seema ja Anders Wilkman.

”Tallinnassa he voitelevat niillä tuotteilla ja niillä välineillä, jotka järjestävät antavat kaikille käyttöön.”

Yhteisvoiteluun valmistauduttiin viikonloppuna Falunissa. Siellä ei ollut vielä käytössä yhteisvoitelua, mutta tehtiin valmisteluja aikataulujen ja mittausten osalta.

Sukset piti toimittaa lähtöalueen mittauspisteeseen huomattavasti aikaisemmin kuin yleensä.

Kun huoltoryhmä vie yleensä kisaparin hiihtäjälle kymmenen minuuttia ennen tämän lähtöaikaa, nyt perinteisen sukset piti toimittaa järjestäjille puoli tuntia ennen starttia.

”Se tuotti meille aikataulullisesti isoja ongelmia”, Venäläinen sanoo.

Vapaan hiihtotavan suksien tarkastamiseen riitti 15 minuutin aika ja viestissä järjestäjät halusivat hiihtäjän suksiparin tarkistettavaksi 20 minuuttia ennen oman osuuden alkua.

Hiihtäjiä kokeilu ei juuri haitannut, mutta huoltoryhmä joutui rukkaamaan aikataulut uusiksi.

Fisin tavoitteena on tasoittaa eroja suurten ja pienten hiihtomaiden välillä. Venäläinen ei usko, että yhteisvoitelu on paras keino tasoerojen supistamiseen.

”Suksen profiilin ja hionnan merkitys on 80 prosenttia, vaikka sille tehtäisiin mitä.”

Vapaan hiihdossa suhde on 80 prosenttia sukselle, reilut kymmenen prosenttia käsikuvioinnille ja vajaa kymmenen prosenttia voitelulle.

Lisää eroa hiihtäjien välille syntyy suksivalmistajien mieltymyksillä. Venäläisen mukaan suksimerkeillä on oma nokkimisjärjestys.

”Johannes Hösflot Kläbo ja Iivo Niskanen ovat omassa kastissaan, kun suksimerkit jakavat suksipareja hiihtäjille.”

Jos fluorikielto astuu voimaan ensi kaudeksi, hionnan ja sen päälle tehtävän käsikuvioinnin merkitys korostuu entisestään.

Venäläisen mukaan se ei tasoita voimasuhteita, vaan korostaa niitä.

”Tasoerot pikemmin kasvavat kuin supistuvat, sillä yhteisvoitelu pikemmin kasvattaa huippukuntoisten ja heikompien eroja”, Venäläinen sanoo.

Edellinenkään uudistus ei sytyttänyt Venäläistä, joka on ilmoittanut jättävänsä voitelupomon homman tämän kauden jälkeen.

”Toista vuotta on menty niin sanotuilla puhdistetuilla fluorivoiteilla, jotka ovat olleet toimivia, mutta vanhoja fluorivoiteita oli paljon ja ne jäivät käyttämättä.”

Täydelliselle fluorikiellolle Venäläinen ei syty.

”On vähän sellainen tunne kuin autosta otettaisiin turbo pois.”