Ott Tänakilta lohduton arvio tilanteestaan: ”Minä ja auto emme oikein sovi yhteen”

Ott Tänak ei ole löytänyt yhteistä säveltä autonsa kanssa.

Viron rallitähden Ott Tänakin paluu M-Sport Fordille on ollut melkoista vuoristorataa.

Heti kauden toisessa MM-rallissa tuli komea voitto Ruotsissa. Viime viikonloppuna Meksikossa Tänak ja Ford rysähtivät rajusti maan pinnalle.

Tekniset viat pilasivat kaikkien Fordin autojen viikonlopun, eikä Tänakin vauhti ollut muutenkaan kummoista. Lopputuloksissa Tänak oli paras Fordin kuski – ja vasta yhdeksäs.

Äkkivääränä persoonana tunnettu Tänak latoi kisan jälkeen medialle suorat sanat omasta ja tallinsa tilanteesta.

Viesti ei ollut ruusuinen.

"En osaa ajaa niin kuin tämä auto haluaisi. Auto ei käyttäydy niin kuin haluaisin. Auto on kyllä hyvä – auto on aina ollut hyvä. Minusta vain tuntuu että minä ja auto emme oikein sovi yhteen. Se on vähän vaikea aihe tällä hetkellä, mutta katsotaan mitä kaverit keksivät”, Tänak puhisi Dirtfishin mukaan.

"Auto olisi kilpailukykyinen jonkun toisen käsissä. Mutta minulle sillä ajaminen ei ole luonnollista. En pysty suorittamaan niin kuin minun pitäisi.”

Äärimmäisen vaativa Tänak on patistanut MM-sarjan pienimmällä budjetilla pyöritettävää tallia kehittämään tämän kauden autoaan radikaaleilla teknisillä muutoksilla.

Hänen mukaansa kehitystyö ei ole vielä konkretisoitunut. Puheista päätellen on jo kiire.

"En aio pyöriä täällä vain ajaakseni viidennestä sijasta, joten totta kai haluamme kehittyä”, hän julisti.

Tänak on kolmen osakilpailun jälkeen huipputasaisissa MM-pisteissä neljäntenä. MM-sarjaa johtaa osa-aikaisesti ajava Sebastien Ogier. Viisi kärkikuskia mahtuvat 12 pisteen sisään toisistaan.