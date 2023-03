Rallieläkeläinen Ogier jälleen MM-rallin voittoon, Kalle Rovanperä ajoi neljänneksi Meksikossa

Toyota menetti kisan lopussa kaksoisvoiton, mutta tallipäällikkö Jari-Matti Latvala oli tyytyväinen viikonlopun antiin. Latvalan mukaan Rovanperä jäi kisassa väliinputoajan rooliin.

Rallin MM-sarjasta osa-aikaeläkkeelle kauden 2021 jälkeen jäänyt Sebastien Ogier nappasi ennätyksellisen seitsemännen Meksikon rallin voittonsa sunnuntaina. Mies vei nimiinsä myös kisan päättäneen Power Stage -erikoiskokeen voiton napaten kilpailusta täydet 30 pistettä.

Ogier on ajanut tällä kaudella Monte Carlossa sekä Meksikossa ja juhlinut ykköstilaa molemmissa ralleissa. Voitto heltisi 27,5 sekunnin erolla ennen Hyundain Thierry Neuvillea. Toyota menetti kaksoisvoiton aivan viime metreillä, kun Neuville nousi 0,4 sekunnin turvin Elfyn Evansin edelle.

Kisaa perjantaina johtaneen Esapekka Lapin ulosajon jälkeen Ogier pystyi varmistelemaan voittoaan.

"Sen jälkeen lähestymistapani kisaan oli erilainen. Olen tietenkin pahoillani Esapekan puolesta, mutta tällaista ralli on. Pitää ajaa kolme ehjää päivää, jos haluaa voittaa”, kahdeksankertainen maailmanmestari opasti nuorempiaan.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala ihasteli 39-vuotiaan Ogierin suoritusta.

"Hän on edelleen huippuvedossa. Hänen ei enää tarvitse todistaa kenellekään yhtään mitään. Ogierista näkee, että hän nauttii, kun saa ajaa suosikkikilpailujaan.”

Ikä ei paina 39-vuotiasta Ogieria.

Rovanperä ajatteli isoa kuvaa

Puolustava MM-sarjan mestari Kalle Rovanperä jätettiin Meksikossa neljänneksi. Rovanperä tuskasteli koko kisan ajan lähtöpaikkaansa. Jo perjantaina Rovanperä jämähti palkintosijojen ulkopuolelle ja loppukisa meni enemmän tai vähemmän kurvailuksi.

"Kalle hävisi lähtöpaikan takia alussa ja jäi sellaiseen väliinputoajan rooliin. Silloin tulee helposti turhautumista, eikä saa kunnon taistelutahtoa päälle, kun mitään saavutettavaa ei ole”, tallipomo Latvala koki.

"Kun tilanne kävi selväksi, Kalle keskittyi ajamaan pisteitä sarjaa varten.”

Toyotalle kilpailu oli menestys. Viime kaudella talli oli isoissa vaikeuksissa Meksikon kaltaisissa sorakisoissa, mutta täksi vuodeksi autoa on ruuvattu paremmaksi.

"Olemme erittäin tyytyväisiä poikien suorituksiin. Saimme kaksi autokuntaa podiumille ja meillä on yhteensä kolme autoa neljän parhaan joukossa. Pakko olla tyytyväinen”, Latvala hehkutti, vaikka kaksoisvoiton menettäminen kirpaisikin.

Suomalaismenestystä nähtiin WRC2-luokassa, kun Emil Lindholm ajoi kakkostilalle. Yleiskilpailussa Lindholmin sijoitus oli seitsemäs. Luokkavoittoon ajoi brittikuski Gus Greensmith, joka vielä viime vuonna nähtiin ykköskaliiberin auton ratissa.

Rallin MM-sarjan kärjessä ajaa Ogier 56 pisteellään. Kolmantena oleva Rovanperä on jäänyt vanhasta mestarista neljä pistettä. Sarjan toisella sijalla on Neuville pisteen Rovanperän edellä. Meksikossa jo perjantaina pelin turbovikaan menettänyt Fordin Ott Tänak on neljännellä sijalla vain yhdeksän pistettä kärjestä.