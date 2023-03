Suora lähetys sunnuntaina kello 9: Tampereella kilpaillaan action airin kevätkisat, katso vauhdikas ammuntakilpailu tästä

Aamulehti näyttää tilaajilleen suorana lähetyksenä Tampereen urheiluampujien action air -kevätkisat sunnuntaina 19. maaliskuuta kello 9 alkaen. Voit katsoa kisat suorana ja tallenteena tästä jutusta.

Tilaajille

Tampereen urheiluampujien maajoukkueurheilija Lilian Telanne esitteli action airia Aamulehdelle Tampereen urheiluampujien radalla Lahdesjärvellä. Kuvan ase on muovikuulia ampuva airsoft-ase.

Aamulehti

Tampereen Urheiluampujien action air -kevätkisat kisataan Tampereella sunnuntaina 19. maaliskuuta.

Action air on toiminnallisen ammunnan vauhdikkain muoto. Lajissa ammutaan itselataavilla kaasutoimisilla 6 mm -airsoft-pistooleilla sisätiloihin rakennetuilla radoilla. Laji on osa ammuntaurheiluliitto IPSC:n lajikirjoa ja siinä noudatetaan samoja sääntöjä pienin eroin kuin ruutiaseilla ammuttavissa lajeissa, mutta välineenä on muovikuulia ampuva airsoft-pistooli.