Koovee menetti pisteet ja tähtipelaajansa

Koovee taistelee vielä kotiedusta villi kortti -kierrokselle ensi maanantaiksi.

Samu Markkulan kausi on ohi.

Aamulehti

Keskiviikko toi lunta Kooveen tupaan jääkiekon Mestiksessä. Koovee kärsi Hakametsässä selvän 1–5 (1–1, 0–3, 0–1) -tappion Iisalmen Peli-Karhuille, minkä lisäksi joukkue menetti loukkaantumisen vuoksi loppukaudeksi sivuun runkosarjan toiseksi parhaan pistemiehensä Samu Markkulan. Juonikas Markkula teki 42 otteluun yhtä monta pistettä (14+28=42). Joukkuekavereista Okko Kangasniemellä on pisteitä yksi enemmän.

”Markkula on hyvä pelaaja, joten hänen puuttumisensa vaikuttaa, mutta se on osa peliä. Meidän pitää löytää keinot saada tulosta tehtyä niillä pelaajilla, joita meillä on käytössä”, Kooveen päävalmentaja Miikka Kuusela lausui.

Toisaalta Koovee sai IPK-otteluun hyökkäykseensä Santtu Hakasen, Emil Järventien ja Vili-Jesper Koivulan. Tamperelaiset aloittivat ottelun hyvin – Järventie osui Kooveelle jo 45 sekunnin pelin jälkeen. Tämän jälkeen alkoi IPK:n erikoistilanneshow, joka huipentui Samuel Timosen 4–1-alivoimamaaliin toisen erän lopussa.

”Emme saaneet sitä, mitä halusimme. Tulimme peliin hyvällä sykkeellä, mutta käytännössä kuitenkin erikoistilanteet menivät neljämuna vastustajalle. Se on aika iso ero”, Kuusela muistutti.

”Erikoistilanteet täytyy saada kuntoon.”

Kooveella on vielä kaksi ottelua pelaamatta Mestiksen runkosarjassa, jonka jälkeen perinteikäs tamperelaisjoukkue sijoittuu jollekin sijoista 8–10. Koovee on sarjassa yhdeksäntenä tasapisteissä K-Vantaan kanssa. Jos Koovee onnistuisi ohittamaan vantaalaiset, Koovee saisi kotiedun ensi maanantaina alkavaan villi kortti -kierroksen keskinäiseen sarjaan. Se pelattaisiin paras kolmesta -järjestelmällä.