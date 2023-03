Veera ja Oona Kauppi ovat eräänlaisia väliinputoajia urheilun apurahajärjestelmässä, vaikka ovatkin omassa lajissaan maailman huippuja.

Tamperelaislähtöiset salibandyn huippupelaajat Veera ja Oona Kauppi vaativat oikaisuja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemiin kielteisiin apurahapäätöksiin. Samalla he haastavat oikaisuvaatimuksillaan ministeriötä pohtimaan sitä, miten eriarvoisessa asemassa eri lajien urheilijat ovat ja ovatko urheilijoiden apurahajärjestelmän kriteerit vailla laillisia perusteita.

Veera Kauppi, 25, on valittu ruotsalaisen salibandylehden toimesta kolmesti maailman parhaaksi salibandypelaajaksi, ja samassa listauksessa kärkisijoilta on löytynyt myös hänen kaksossiskonsa Oona Kauppi. Kaupit pelaavat ruotsalaisessa mestarijoukkueessa Thorengruppen IBK:ssa, joka voitti alkuvuonna kansainvälisen Champions Cupin.

Kaupit ovat lajissaan maailman huippuja, mutta opetus- ja kulttuuriministeriön apurahajärjestelmässä he ovat eräänlaisia väliinputoajia.

Veera Kauppi on saanut kaksi kertaa OKM:ltä 6 000 euron apurahan ja Oona Kauppi kerran. Tänä vuonna he täyttävät 26 vuotta, eivätkä voi enää saada valtion pienintä urheilijoiden apurahaa, joka on tarkoitettu yksilö- ja joukkuelajien urheilijoille, jotka ovat apurahan myöntämisvuonna 16–25-vuotiaita.

Kaupit hakivat 10 000 euron apurahoja, vaikka apurahojen myöntämiskriteerien perusteella sen suuruisia apurahoja ei voisikaan heille myöntää. OKM:n mukaan 10 000 euron apurahaa ei voida myöntää joukkuelajeissa sellaisille urheilijoille, joiden laji ei ole olympialaji.

Veera Kauppi kertoo, että ajatus toiseksi suurimman apurahan hakemiseen tuli Salibandyliitosta.

”Pyrimme saamaan apurahojen jakamista tasa-arvoisemmaksi. Kun emme kumpikaan saaneet apurahaa, lähetimme tällä viikolla oikaisupyynnöt.”

Kauppi sanoo kokevansa vallitsevan järjestelmän eriarvoistavaksi. Kaupin mielestä ongelmana on myös, että kesäolympialaisten lajit ovat kiveen hakattuja.

”Meidän mielestämme on hienoa, että Salibandyliitto haluaa keskustelua tästä aiheesta ja siitä, pitäisikö urheilijoiden arviointiperusteita muokata.”

Salibandyliitto avusti Kauppeja oikaisujen laatimisessa. Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta kysyy, voidaanko urheilijoita asettaa eriarvoisiin asemiin olympialaisten perusteella.

”Meidän mielestämme huippu-urheilun rahanjakoa pitäisi pohtia uudestaan. Oikaisupyynnössä oli kaksi asiaa. Ensinnäkin kysymme, onko olympialaiset instituutiona ja lajin olympiastatus sellainen asia, johon pitäisi sitoa yksittäisten urheilijoiden mahdollisuus saada valtion tukea urheilemiseensa.”

Kaupin sisarusten oikaisupyynnöissä on haastettu apurahojen epäämisen juridiset perusteet. Ilmivalta huomauttaa, että lainsäädännössä ei ole määritelty, että olympialajin urheilija voitaisiin asettaa parempaan asemaan julkisia rahoja jaettaessa.

”En ole löytänyt sellaista lakia, jossa urheilulajin olympiastatus toisi enemmän oikeuksia urheilijalle”, Ilmivalta sanoo.

”Oikaisuvaatimuksessa on esitetty kysymys, ja on varmaan hyvä varmistaa, ovatko apurahojen jakoperusteet linjassa lainsäädännön kanssa. Väitämme, että olympiastatuksen ei enää nykyaikana pitäisi olla julkisessa rahanjaossa peruste asettaa urheilijoita keskenään eriarvoiseen asemaan.”