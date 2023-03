Lauri Markkanen on tekemässä huiman NBA-ennätyksen

Markkasen kyky viimeistellä läheltä ja kaukaa on vertaansa vailla.

Lauri Markkanen on donkannut jo yli sata kertaa tällä kaudella.

Utah Jazzin Lauri Markkanen on pelannut huiman kauden NBA:ssa, ja ennätyksiä on rikkoutunut matkan varrella. Yksi monipuolisuudesta kertova on lisäksi tähtäimessä.

Markkanen on pelannut tällä kaudella 62 ottelua, tehnyt keskimäärin 25,4 pistettä ja ottanut 8,5 levypalloa. Maanantain kierroksella hän heitti peräti 38 pistettä, kun Utah taipui Miamille niukasti lukemin 115–119.

Ottelu oli Markkaselle jo kauden 15. vähintään 30 pisteen peli. Hän oli päässyt samaan lukemaan viidellä edellisellä kaudella yhteensä.

Pelitilanneheitot upposivat 14/26 ja vapaaheitot 4/6. Pitkästä aikaa myös kolmen pisteen heitoissa oli sihti kohdillaan, sillä 12 yrityksestä kuusi heilutti korisukkaa.

Markkanen muistutti kolmella donkillaan pallon päätyvän koriin myös lähempää. Erityisesti vasemman käden suoritus innosti Jazzin Twitter-tilin hehkutuksiin.

Markkanen on tällä kaudella rikkonut jo lukuisia ennätyksiä. Yksi kovimmista nähtiin tammikuun alussa, kun Markkanen upotti peräti 49 pistettä Houstonia vastaan.

Tilastopalvelu Optan mukaan suoritus oli historiallinen koko NBA:n mittapuulla pallon­menetysten tilastoimisen alkamisen jälkeen (kaudella 1977–1978): Markkanen teki eniten pisteitä menettämättä palloa kertaakaan, rikkomatta lainkaan ja epä­onnistumatta vapaaheittoviivalta.

Nyt haarukassa on jälleen uusi ennätys. Markkasesta on nimittäin tulossa ainoa vähintään 213-senttinen pelaaja, joka upottaa kaudessa 200 kolmosta ja sata donkkia.

Tällä hetkellä koossa on 189 kolmosta ja 104 donkkia. Runkosarjaotteluita on jäljellä 13, joten 200 onnistuneen kolmosen rajan pitäisi rikkoutua, jos Markkanen vain pysyy ehjänä.

Jazz pelaa seuraavan kerran sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun se isännöi sarjassa toisena olevaa Bostonia.