Pitkästä loukkaantumisesta toipunut Miska Mäkinen odottaa into piukeana jokaista peliä ja janoaa onnistumisia – Nokian KrP otti toisen kiinnityksen välieräpaikkaan

Nokian KrP teki kotiläksynsä edellisen pudotuspelikohtaamisen jälkeen ja nappasi oululaisista toisen voiton miesten salibandyliigan puolivälierissä.

Aamulehti

Lähes tasan seitsemän vuotta on kulunut OLS:n edellisestä pudotuspelivoitosta miesten salibandyliigassa, eikä pitkä putki katkennut lauantainakaan. Nokian KrP nappasi toisen kiinnityksen välieräpaikkaan vierasvoitolla lukemin 4–6 (2–3, 0–1, 2–2).

Niin joukkueiden edellinen kohtaaminen kuin monet aiemmatkin kohtaamiset tällä kaudella ovat noudattaneet hyvin samankaltaista kaavaa. KrP:n tehokkaat avauserät siivittävät joukkueen useamman maalin johtoon, mutta OLS hiipii lopussa maalin päähän ilman maalivahtia.

Lauantaina OLS:n lopun comeback ei kuitenkaan onnistunut, eikä joukkue päässyt nokialaisia kahta maalia lähemmäksi.

”Kyllä se oli meille viimeinen opetus tuo edellispeli. Sen jälkeen yllättävän pitkään juteltiin näistä asioista, vaikka voitettiin. Pojat ottivat opiksi”, KrP:n päävalmentaja Janne Kainulainen avasi keinoja, joilla toistunut kaava onnistuttiin murtamaan.

KrP:n puolustajan Miska Mäkisen mukaan joukkue on tutkinut, miten OLS pelaa kuudella pelaajalla.

”Sitä kautta on yritetty rakentaa meidän viiden pelaajan puolustusta niin, että saadaan heiltä vaarallisimmat kaverit taltioitua. Ettei omissa soisi ihan joka kerta. On painettu hommia ja yritetty löytää ratkaisuja. Tänään onnistuttiin paremmin kuin viime pelissä”, Mäkinen lisäsi.

Hieno kausi jäi kesken

LASBista Nokialle viime kaudeksi saapunut Mäkinen, 26, pelasi viime vuonna uransa parasta kautta ja mätti runkosarjan 24:ssa ottelussa 13 maalia ja 21 syöttöpistettä. Huippukausi päättyi, kun hänen polvensa eturistiside repesi. Mäkinen yritti pelata vielä välierissä, mutta silloin eturistiside meni kokonaan poikki. Polvi leikattiin keväällä, joten seuraavat yhdeksän kuukautta kuluivat kuntoutuksessa.

”Kevät oli vaikea, kun ei päässyt pelaamaan pleijareissa. Se oli isoin harmitus, koska syksyllä oli mennyt hyvin. Kauden jälkeen helpotti, kun pääsi kuntouttamaan ja syksyllä tiesi, että tuossa kun viikot etenevät, niin paluu lähenee.”

Mäkinen palasi pelaamaan pitkän tauon jälkeen tammikuun lopussa.

”Tuntuu kivalta, kyllä saa nauttia. On mahtavaa päästä tekemään sitä mistä tykkää. Alussa on ollut pieniä haasteita, koska pelituntumaa täytyy hakea ja saada onnistumisia ja sitä kautta itseluottamusta. Koko ajan yritän pelata paremmin ja kehittyä, jotta pääsisin sille tasolle, jolla parhaimmillaan olen ollut.”

Mukavia onnistumisia nähtiin lauantaina yhden maalin ja kahden syöttöpisteen muodossa. Mäkisen tekemä 2–1-kavennusmaali oli ottelun kulun kannalta jopa ratkaiseva ja käänsi ”momentumin” nokialaisille vaikean alun jälkeen.

”Totta kai se kohottaa itseluottamusta, kun saa pisteidenkin muodossa onnistumisia.”

”Mutta ylivoimallahan ne pisteet tulivat. Tasaviisikoilla pelaamiseni jätti parannettavaa.”

Mäkisen pudotuspelikiima on todella suuri, sillä viime vuonna pudotuspelit jäivät katkerasti väliin.

”Nyt olen ensimmäistä kertaa joukkueessa, jolla on oikeasti hyvä sauma mennä jopa päätyyn asti. Into piukeana näitä pelejä odottaa. Haluan onnistua, mennä eteenpäin ja voittaa mestaruuden.”

Miska Mäkinen siirtyi Nokialle viime kaudeksi lahtelaisesta LASBista. Hieno kausi päättyi pahaan loukkaantumiseen. Kuva otettu syksyllä 2021.

Pelikielto ihmetyttää

Nokian KrP:n kokoonpanosta puuttui lauantaina Olli Arkkila, joka on kahden ottelun pelikiellossa neljänteen puolivälieräotteluun saakka. Pääsarjojen kurinpitodelegaatio määräsi Arkkilalle perjantaina yhden ottelun lisäpelikiellon keskiviikkona saadun yhden ottelun pelikiellon päälle.

”Emme ole nähneet päätöksen perusteita. Se on aika jännä, ettei niitä ole ajallaan saatu. Ilmoitettiin vain, että pari peliä kakkua. Vaikea sanoa, mitä delegaatio on päätökseen kirjoittanut. Mutta hyväksytään tuomio tietysti. Meillä on hyvä jengi ja laaja rosteri, näillä mennään”, Kainulainen kommentoi Arkkilan pelikieltoa.

”Tietysti hän on hyvä pukukopin johtaja ja pallollinen liideri. Mutta onneksi meille on sattunut ja tapahtunut vähän liikaa tämän kauden aikana. Ei paljon hätkäytä, jos vähän räiskyy menemään”, Kainulainen jatkoi.

KrP ja OLS kohtaavat seuraavan kerran heti sunnuntaina Raholassa Nokialla.