OLS piinasi jälleen Nokian KrP:tä ja hiipi takamatkalta maalin päähän – Nokialaiset silti voiton päässä välieristä

Tampereen Classic sen sijaan oli jälleen vaikeuksissa Oilersin kanssa ja kärsi jo toisen puolivälierätappion.

Aamulehti

Nokian KrP on yhden voiton päässä pääsystä neljän parhaan joukkoon miesten salibandyliigan pudotuspeleissä. Nokialaiset ottivat kolmannen kiinnityksensä välieräpaikkaan sunnuntaina Raholassa lukemin 7–5 (2–1, 3–0, 2–4).

Ottelu noudatti joukkueiden ensimmäisestä puolivälieräkamppailusta ja lukuisista aiemmista kohtaamisista tuttua kaavaa. KrP karkasi, mutta OLS hiipi lopussa maalin päähän ilman maalivahtia. KrP kuitenkin kesti jälleen, ja ratkaisuosuman iski Henri Johansson tyhjään maaliin. Voitosta huolimatta ottelun loppu jätti valmentajalle Janne Kainulaiselle taas mietittävää.

"Viisi peliä olemme pelanneet OLS:ia vastaan kahden vuoden aikana Raholassa ja aina on samanlaista rallia lopussa. Kaveri tulee lähelle tai rinnalle. Nyt viimeisen erän ensimmäinen kymmenminuuttinen oli sillä tavalla parempi, että meillä oli paljon maalipaikkoja. Loppu olisi ollut helpompi, jos olisimme vain pistäneet palloa pussiin.”

KrP:n Joonatan Kovanen viimeisteli ottelussa neljä maalia ja antoi yhden maaliin johtaneen syötön.

Ottelun avainhahmoiksi nousivat ykköskentän laiturit Mikko Laakso ja Joonatan Kovanen. Kaksikko vastasi ottelun kaikista maaleista Johanssonin tekemää maalia lukuun ottamatta. Samat miehet myös jakelivat toistensa maaleihin lähes kaikki syöttöpisteet. Joona Rantalan kaksi syöttöpistettä täydensivät ykkösvitjan tehoillan.

”Maalinteon kanssa on ollut tukkoista. Tänään lähti hyvin käyntiin. Mikko löi alkutahdit tulille ja siitä oli helppo jatkaa”, Kovanen kommentoi Ruudun haastattelussa.

”Hyviä ketsuppipulloja pärähteli auki. Pojat ovat sitä tuskailleet. Sillä lailla on hyvä, että kolmessa pelissä jokainen ketju on jossain pelissä mättänyt vähän enemmän maaleja. On hyvä, että löytyy tulivoimaa, mitä pidemmälle kevättä mennään”, Kainulainen sanoi.

Simo Paulaharju ei onnistunut maalinteossa sunnuntaina, mutta teki ensimmäisessä puolivälieräottelussa kaksi maalia, toisessa yhden.

”Me kyllä painisimme enemmän”

Nokian KrP:n ja OLS:n välinen ottelusarja ei toistaiseksi ole ollut tyypillisen sähköistä pudotuspelisalibandya. Yllättävän seesteinen tunnelma vallitsi Raholassa myös sunnuntaina, vaikka maaleja mätettiin ja kolmannessa erässä riitti jälleen tapahtumia.

”OLS:n pelitapa ei ole hirveää ryminää, he pysyvät pois kulmista. Heillä on nuori joukkue, jolla on fiksusti valittu pelitapa. Nuorten miesten ei tarvitse pelata epämukavuusalueella.”

”Me kyllä painisimme enemmän. Mutta ehkä me menemme loppuun asti tällaisella tyyntä myrskyn edellä -meiningillä”, Kainulainen pohti.

Puolustaja Lauri Alkki on pelannut Nokian KrP:ssä kaudesta 2019–2020 saakka. Tämän kevään pudotuspeleissä ja runkosarjan lopussa hän on pelannut keskushyökkääjänä.

Alkin uusi rooli

Ottelua ennen palkittiin KrP:n kokenut Lauri Alkki, jolle tuli maaliskuun alussa täyteen 200 pelattua runkosarjan ottelua miesten liigassa. KrP:n ykkös- ja kakkosketjuissa puolustajan tontilla pitkään viihtynyt Alkki on viimeisten viikkojen aikana istahtanut uuteen rooliin kolmoskentän keskushyökkääjäksi.

”Oikein hyvin on uuteen rooliin sopeutunut. Hän on meidän linkkuveitsi kaikin puolin, joka hoitaa roolin kuin roolin, eikä paljon purnaa. Pirun hyvin on pelannut. Vielä kun joskus laukoisi, voisi tehdä enemmän maalejakin. Mutta hyvää sähköä on tuonut kolmoskentän hyökkäykseen”, Kainulainen kommentoi.

Nokian KrP:llä on mahdollisuus napata välieräpaikka itselleen ensimmäisen kerran tulevana keskiviikkona Oulussa.

Classic hävisi jälleen

Espoossa Oilersin ja Classicin välinen toinen puolivälieräkohtaaminen sen sijaan tarjosi kuumaa tunnelmaa. Hallitsevalla moninkertaisella suomenmestarilla on edessään täysi työ punnertaa itsensä välieriin, sillä Oilers nappasi Classicista jo toisen voiton lukemin 6–4 (2–0, 1–1, 3–3).

Classicille vaikeuksia aiheutti jälleen Oilersin tulikuuma ykkösketju. Justus Kainulainen kirjautti toiseen pudotuspeliotteluun toisen hattutemppunsa. Laitureista Heikki Iiskola viimeisteli yhden maalin ja Aaro Astala tehot 1+2. Ketjun puolustaja Matias Veikkola teki lisäksi yhden maalin ja kaksi syöttöpistettä.

”Saatiin hyvä startti peliin, mutta toisessa erässä päästettiin kaveri mukaan ja kolmannen erän alussa tarjoiltiin kaverille ilmaisia maalipaikkoja. Hyvin kuitenkin petrattiin ja kairattiin voitto”, Justus Kainulainen kommentoi Ruudun haastattelussa.

Classic kampesi itsensä ottelussa mukaan Ville Lastikan 3–3-tasoitusmaalilla sekä lopun 5–4-tasoitusmaalilla, mutta Kainulainen ratkaisi ottelun tyhjään maaliin, kun peliaikaa oli jäljellä vajaat puolitoista minuuttia.

Joukkueet kohtaavat uudestaan heti maanantaina Lempäälässä.