Lajilegenda Jani Komulainen korvaa Toni Kohosen Manse PP:n pelinjohtajana – ”Hyvä, että saimme tämän nopealla aikataululla ratkaistua”

Tamperelaisseura vaikenee yhä Toni Kohosesta.

Aamulehti

Jani Komulainen on Manse PP:n miesten Superpesis-joukkueen uusi pelinjohtaja ja päävalmentaja. Seura tiedotti asiasta hetki sitten. Manse PP:n mukaan sopimus kattaa kauden 2023.

”Asiat etenivät vauhdikkaasti, ja saimme nopealla aikataululla kokeneen pelinjohtajan, kun saimme kaikki yksityiskohdat kuntoon”, Manse PP:n toiminnanjohtaja Tero Rantalainen kommentoi.

Rantalainen luonnehtii Komulaista kokeneeksi pelinjohtajaksi, joka ylläpitää kovaa vaatimustasoa. Toiminnanjohtajan mukaan joukkue ja seura tarvitsevat nyt vakautta tekemiseen talven kohujen jälkeen.

”Kuten Janikin sanoi, niin työmaata riittää. Meidän arvoihin kuuluu korkea huippu-urheilun laatuvaatimus. Jani pystyy sitä nostamaan ja pitämään sitä korkealla.”

Helmikuussa tuli julki, että Manse PP:n ja pelinjohtajaksi valitun lajilegendan Toni Kohosen tiet eroavat yllättäen. Nyt tamperelaisseura hankki siis toisen pesäpallosuuruuden.

”Emme voi tässä vaiheessa sanoa siitä mitään. Tiedotamme, kun on tiedotettavaa”, Tero Rantalainen sanoo Kohoseen liittyen.

Maksatteko palkkaa nyt kahdelle lajilegendalle pelinjohtamisesta?

”En voi tuohon kommentoida mitään.”

Mikä on viestinne ulospäin Mansen seuraajille, jotka ovat olleet talven uutisista kenties hämillään?

”Tilanne on ollut haastava, ja on ollut paljon asioita tapetilla. Siinä mielessä kärsivällisyyttä on ollut ja siitä pitää kiittää. Toivomme, että joukkue saa rauhaa tehdä ja keskittyä asioihin ja pääsemme eteenpäin. Totta kai toivomme myös, että ihmiset tulevat kannustamaan ja ovat mukana meidän tulevassa tarinassa. Paljon on ollut kaikennäköistä, mutta koetamme rauhoittaa nyt tilanteen.”

Komulainen on tuttu nimi Superpesiksen suurseurasta Sotkamon Jymystä niin pelaajana kuin pelinjohtajana. Hän voitti pelaajana huimat 12 Suomen mestaruutta.

Pelinjohtajana Komulainen vei Jymyn mestariksi kauden 2020 päätteeksi. Hänet palkittiin tuolloin sarjan parhaana pelinjohtajana.

”Meillä on aika kokenut joukkue, joka on ottanut rauhallisesti tämän tilanteen. Teemme töitä syksyä kohti. Sinne on vielä hyvin aikaa. Hyvä, että saimme tämän nopealla aikataululla ratkaistua ja pääsemme hommassa eteenpäin”, Rantalainen sanoo.