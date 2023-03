Akaa-Volley lähtee hyvistä asemista pudotuspeleihin – ”Ei siellä mitään hokkuspokkustemppuja nähdä”

Olli Kunnaria miellytti erityisesti 21-vuotiaan Joel Itäsen esitys.

Aamulehti

Akaa-Volleyn runkosarja miesten lentopalloliigassa päättyi 1–3 (17–25, 27–25, 18–25, 21–25) -vierastappioon PerPoa vastaan, mutta se ei joukkueen päävalmentajaa Olli Kunnaria liiemmin harmittanut. Runkosarjan toinen sija oli varma jo ennen viimeistä kierrosta.

”Ei tämä hirmu kaksista peliä ollut. Saimme kaikille peliaikaa näissä kahdessa viimeisessä pelissä, joilla ei niin isoa merkitystä ollut. Samalla pystyimme lepuuttamaan heitä, jotka ovat olleet kauden aikana isommalla kuormalla”, Kunnari sanoi.

Uusista vastuunkantajista Kunnaria miellytti erityisesti 21-vuotiaan Joel Itäsen esitys. Hän pelasi niin yleispelaajana kuin hakkurina ja keräsi Akaan korkeimman pistesaaliin 15/+9. ”Oli ehdottomasti joukkueen parhaita.”

Toinen sija on Akaa-Volleyn paras miesten lentopallon runkosarjassa. Joukkue pelasi tasaisen kauden ja kärsi vain kertaalleen kaksi tappiota putkeen.

”Toinen sija on meiltä oikeutettu. Voimme olla tyytyväisiä siihen, mihin joukkue on mennyt ja miten peli on kehittynyt. Aina sitä toivoo jotain enemmän, mutta hyvin olemme saaneet vietyä peliä eteenpäin”, Kunnari sanoi.

Seuraavaksi edessä ovat pudotuspelit, joihin Akaa lähtee kirkastamaan viime vuoden pronssiaan. VaLePa on noiden ottelujen ykkössuosikki.

Akaa pääsee puolivälieriin ilman suurempia murheita, kun pelaajat ovat terveitä.

”Pitää vain lähteä ottelu ja pallo kerrallaan. Aloitamme valmistautumisen alkuviikosta, kun vastustaja on selvillä. Mutta kaikki joukkueet ovat jo tuttuja toisilleen. Ei siellä mitään hokkuspokkustemppuja nähdä.”