Holmenkollenin ”vuoden kovinta kilpailua” vaivaa totaalinen hiihtäjäkato – valtaosa huipuista jättää kisan väliin

Vain yksitoista maailmancupin top-30 hiihtäjästä kilpailee sunnuntaina Holmenkollenin miesten 50 kilometrin kisassa.

Holmenkollenin 50 kilometrin kisa on hiihdon maailmancupin klassikko ja helmi, mutta tänä vuonna sitä vaivaa totaalinen urheilijakato.

Sunnuntaina vapaalla hiihtotavalla kilpailtavalla miesten kuninkuusmatkalla on mukana vain yksitoista hiihtäjää maailmancupin top-30 urheilijasta.

Syynä poissaoloihin on hiihdon kansainvälinen kilpailukalenteri.

Hiihdon MM-kisat päättyivät viime sunnuntaina 50 kilometrin kisaan, joten kuninkuusmatkojen väliin jäi vain viikko toipumisaikaa.

Oslon Holmenkollenilta ovat poissa muun muassa Planican pronssimitalisti William Poromaa, neljänneksi hiihtänyt Calle Halfvarsson ja kuudenneksi sijoittunut Iivo Niskanen .

Italian hiihtotähti Federico Pellegrino kuvaili maailmancupin ohjelmaa suorasukaisesti paskaksi. Hän ihmettelee, miksi Holmenkollenilla hiihdetään heti kaksi viikkoa kestäneiden MM-kisojen jälkeen.

”Täysin mahdoton osallistua”, kymmenenneksi Planican 50 kilometrillä sijoittunut Pellegrino totesi Norjan yleisradiolle NRK:lle.

”Harjoittelen ollakseni parhaimmillani jokaisessa kisassa, mutta nyt en vain pysty. En ole niin vahva.”

Myös Perttu Hyvärinen totesi NRK:lle, että Holmenkollenin 50 kilometriä on heti MM-kisojen jälkeen tekemätön paikka.

”Kaikki urheilijat rakastavat Norjan mäkiä ja Holmenkollen on kaikista legendaarisin paikka, mutta minun on myönnettävä, että en ole valmis kisaamaan Planican jälkeen.”

Britannian Andrew Musgrave ei sen sijaan ymmärrä Holmenkollenilta pois jääviä. Hänen mielestään kysymys on asenteesta.

"Oslon 50 kilometrin kisa on kauden kohokohta. Se on vuoden kovin kilpailu. Kuusi päivää on riittävä aikaa toipumiseen MM-kisoista, ei se ole sen kummempaa.”

Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin maastohiihdon kilpailujohtaja Michal Lamplot on myöntänyt, että Holmenkollenin kisan ajankohta ei ole nyt paras mahdollinen.

Hän huomautti, että maastohiihdon lisäksi Fisin on huomioitava mäkihypyn ja Yhdistyn tarpeet kisakalenteria laadittaessa.

Miesten 50 kilometrin kisaan lauantaina starttaa vain kaksi suomalaishiihtäjää: Markus Vuorela ja Juuso Tossavainen.

Naisten 50 kilometrin kilpailuun osallistuvat Rebecca Immonen, Emmi Lämsä, Kerttu Niskanen, Eveliina Piippo ja Vilma Ryytty.

Norjalaiset MM-mitalistit luonnollisesti kisaavat kotiyleisönsä edessä.