Kansainvälinen hiihtoliitto Fis on oikeilla jäljillä, kun se pyrkii uudistamaan maastohiihtoa ja rakentamaan siitä uuden hittilajin rukkaamalla kilpailumuotoja ja matkoja.

Syy on selkeä. Kärjistetysti sanoen kansainvälisen huippuhiihdon suurkuluttaja on tällä hetkellä norjalainen, ruotsalainen tai suomalainen eläkeläinen.

On tietenkin hyvä, että hiihto herättää heissä värinää. Huonoa on se, että hiihto ei kiinnosta juurikaan nuoria, ainakin jos on uskominen Planican MM-kisojen yleisöä.

Maastohiihdon katsomossa ja latujen varsilla oli silmämääräisesti arvioiden paljon enemmän pohjoismaalaisia kuin slovenialaisia tai ylipäätään keskieurooppalaisia.

Fisillä lienee käytettävissä tarkempaakin kuluttaja-analyysiä hiihtokisojen yleisöstä kuin perstuntuma. Selvää joka tapauksessa on, että Planican MM-kisoja seurasi paikalla liian vähän nuorempaa väkeä.

Hiihto tarvitsee uutta fanipohjaa. Muuten siitä tulee auringonlaskun laji.

Planican MM-hiihdot olivat perinteisessä mielessä täysi floppi, sillä kisat jäivät kauaksi yleisötavoitteesta.

Toisena kisaviikonloppuna väkeä oli mukavasti, mutta sitä ennen katsomoissa oli viikon todella hiljaista.

Syitä on useita. Slovenian luoteiskulmassa Italian ja Itävallan rajalla sijaitseva Planica on Keski-Euroopan sydämessä, mutta toisaalta kuitenkin etäällä isoista kaupungeista.

Pääsylippujen ja hotellien hinnat olivat paikalliseen tulotasoon nähden korkeat. Eikä maastohiihto ole Sloveniassa erityisen suuressa huudossa.

Lentomäen kevätkarnevaaleihin tottuneita paikallisia mäkihyppy kiinnosti vasta kun päästiin suurmäkeen.

Mutta Planica tarjosi paljon kuitenkin sellaista, mikä on hiihdon tulevaisuuden kannalta tärkeää. Kisat olivat jännittäviä ja dramaattisia. Järjestelyt toimivat pääosin hyvin.

Ja ennen kaikkea Juliset Alpit tarjosi upeat puitteet tv-tuotannolle. Ladut olivat vaativat, ja ne oli vedetty silmiä hiveleviin maisemiin.

Hiihtäjätkin tykästyivät paikkaan, vaikka ladut olivat välillä täyttä sohjoa. Muuten puitteet olivat kunnossa.

Hiihdon MM-kisat olivat nyt ensimmäistä kertaa Sloveniassa. Varmaa on, että lisää tulee.

Pohjolan näreiköt Lahti mukaan lukien ovat saaneet MM-kisojen järjestäjänä uuden ja kovan kilpailijan.

Muuten. Planican MM-kisat todistivat taas, että perinteinen hiihtotapa kuuluu jatkossakin MM-tasolle.

Sulava vuorohiihto vuoren rinteellä on urheilua klassisimmillaan, ja pitovoitelu tuo mukaan spekulatiivisen elementin.

Kuten Kerttu Niskasen kohtalo 30 kilometrin kisassa osoitti, iso huoltorekkakaan ei takaa aina parasta tulosta.