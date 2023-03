Wilma Murto näytti, ettei edes maailmanennätys ole mahdoton – EM-mitaleita on lupa odottaa vielä sunnuntailta

Edes Jelena Isinbajevan maailmanennätys 506 ei ole Wilma Murrolle mahdoton, kirjoittaa Lauri Hollo.

24-vuotias seiväshyppääjä Wilma Murto on kypsynyt parissa vuodessa uskomattoman kovaksi kilpailijaksi. Viime kesän Euroopan mestaruuden lisäksi nyt kolahti sisäratojen EM-kulta.

Kesällä 2021 kukaan ei odottanut salolaiselta olympiamenestystä. Tuli viides sija. Seuraavana vuonna harva odotti MM-menestystä, tuli kuudes sija. Kuukautta myöhemmin joku alkoi jo uumoilla EM-menestystä, mutta todella harva edes mitalia.

Murto taivutti kuitenkin huikean kilpailun jälkeen SE-tuloksen 485 ja vei Euroopan mestaruuden.

Nyt hallikauden alku oli hankala uusien pidempien seipäiden kanssa. Murto vaihtoi ennen EM-halleja vanhoihin lyhyempiin ja kas, upea ylitys 480:stä toi jälleen EM-kultaa. Murto on uskomattoman varma arvokisahyppääjä. Faktaa on sekin, että kun Murto saa ne pidemmät seipäänsä harjoittelun kautta haltuun, hän ylittää vielä 500.

Se on aika kova juttu, kun legendaarisen Jelena Isinbajevan maailmanennätys on 506. Sekään ei ole Murrolle mahdoton, eikä tämä ole mitään ylihehkutusta.

Tamperelaisurheilijoista Reetta Hurske ja Lotta Harala olivat mukana 60 metrin aitojen alkuerissä. Hurske hoiti oman leiviskänsä tyylikkäästi erävoittoon ja eteni sunnuntain välieriin porukan toiseksi parhaalla ajalla. Sunnuntaina taistellaan mestaruudesta.

Sveitsin Ditaji Kambundj, Ranskan Cyrena Samba-Mayela ja Hollannin Nadine Visser ovat kaikki kovia vastustajia. Finaalissa Hurske ei saa tehdä yhtään virhettä.

Hurske punnitaan sunnuntaina kello 18.55. Hän ei ole koskaan lähtenyt mihinkään arvokisaan mitalisuosikkina. Nyt niin on. Se on henkisesti aivan uusi tilanne. Jännitystä on nyt ilmassa aivan eri tavalla ja arvokisafinaalit ovat oma maailmansa.

Pitkän loukkaantumisen jälkeen radoille palannut Harala ei päässyt parhaimmilleen. 8,17 oli kauden 14 kilpailusta toiseksi heikoin. Kauden keskiarvotuloksella (8,09) välieräpaikka olisi tullut kirkkaasti. Harala oli kuitenkin kisan jälkeen positiivisella mielellä. Paluu on kiistatta ollut onnistunut.

Perjantaina Pyrinnön superlahjakkuus Saga Vanninen kilpaili viisiottelussa. Tie oli tuskainen. Missään lajissa nuori nainen ei huipputasolleen noussut. Hän jäi 101 pistettä kuukauden takaisesta ennätyksestään pistein 4 440, kun odotuksissa oli liki 4 700 pistettä ja SE. Ominaisuuksia hurjiin pisteisiin kesällä silti riittää.

Suomalainen yleisurheilu on elinvoimaisessa tilassa. Camilla Richardssonin 3 000 metrin SE oli sekin upea suoritus. Sunnuntaina Hurskeen lisäksi Elmo Lakka tappelee 60 metrin aitojen finaalipaikasta. Myös Annimari Korte juoksee pika-aitojen välierissä. Eiköhän näistä kahden sinivalkoisen mitalin kisat tule.

Kirjoittaja on Aamulehden kolumnisti ja yleisurheiluvalmentaja.