Matti Haavisto sanoo, että Krista Pärmäkosken kunto ei yksinkertaisesti ollut mitalitasolla.

Aamulehti, Planica

Suomalaishiihtäjät tuskailivat suksiensa kanssa naisten 30 kilometrin perinteisen yhteislähtökisassa. MM-mitalit jäivät tällä kertaa haaveeksi niin Kerttu Niskaselta kuin Krista Pärmäkoskelta.

Pärmäkoski kurvasi suksien vaihtoon heti ensimmäisen tilaisuuden tullen 7,5 kilometrin jälkeen.

”Krista huusi matkalla, että ei pidä. Hän sai ohjeet mennä vaihtamaan, kun tiesimme, että boksissa on pitävämpi suksi”, Pärmäkosken henkilökohtainen valmentaja Matti Haavisto kertoo. ”Mutta ei se rapealta näyttänyt toinenkaan pari.”

Haavisto on maajoukkueen entinen huoltopäällikkö ja päävalmentaja, joten suksien kanssa toimiminen on hänelle erittäin tuttua.

Boksissa Pärmäkoskea odotti kaksi paria, joista sinne jäivät transparenttisukset. Ne olivat testien perusteella kolmesta parista huonoimmat, mutta olivat mukana siltä varalta, jos latu menee entistä kosteammaksi.

Olisivatko ne kuitenkin olleet parhaat?

”Sitä on nyt myöhäistä arvioida. Se on turhaa jossittelua. Hän hiihti ennen kisaa tehtyjen teistien perusteella kahdella parhaalla parilla.”

Nuo testit olivat erittäin haastavat. Haavisto kertoo, että Planican maastoissa oli aamulla vielä kuusi astetta pakkasta. Kisan aikana lämpömittari nousi kymmenen plusasteen tuntumaan ja aurinko porotti.

Oliko vaikea saada sukset kuntoon ja tehdä valinta?

”Kuten tuloksista näkee, niin oli”, Haavisto sanoo ja naurahtaa.

”Yritimme ennakoida kelin lämpenemistä. Venytimme pitotestin mahdollisimman myöhäiseksi. Se tehtiin vain 45 minuuttia ennen lähtöä.”

Haaviston mukaan tilanteessa ei kuitenkaan tullut paniikkia.

”Se ei ole epätavallisen myöhään, mutta tuo on se takaraja. Siinä jouduimme vielä luistojuttuja ja käsikuvioita tekemään ja viemään sukset boksiin. Hässäkkää ei tullut, mutta ei siinä ylimääräistäkään aikaa ollut.”

Haaviston valmennettavan Krista Pärmäkosken kisat eivät sujuneet odotetusti. Sen myönsi niin urheilija itse kuin myös valmentaja.

”En voi olla tyytyväinen. Vire ei ole Tour de Skin jälkeen ollut sellainen kuin se on parhaimmillaan ollut. Syytä siihen emme ole löytäneet. Jos tietäisin, niin asiat olisi korjattu”, Haavisto sanoo.

Pärmäkoski kummasteli heikkoa palautumistaan kisoista. Haaviston mukaan se selittyy osin ikävuosilla. Pärmäkoski on 32-vuotias eikä luonnollisesti palaudu samalla tavalla kuin parikymppinen kilpailija. Pärmäkoski jätti MM-kisoissa väliin vain henkilökohtaisen sprintin.

”Yksinkertaisesti tilanne on se, että kunto ei ole sellainen, että pääsisi mitaleille. Tour de Skin jälkeen on nähty, että hyvänä päivänä hän taistelee kuuden joukkoon. Perustaso on vahva, mutta se ei riitä mitalitaistoon. Päivän vire pitää olla hyvä, ja se ei ole ollut vuodenvaihteen jälkeen sellainen, että pärjäisi.”

Nyt Pärmäkoski pohtii uransa jatkoa.

”Jos hän jatkaa, niin millään puolivaloilla ei jatka. Joko jatketaan täysiä tai ei mitenkään. Kauden jälkeen pitää tehdä analyysi, mitä pystymme tekemään paremmin ja missä olemme epäonnistuneet. Tämä taso ei varmasti tyydytä häntä.”

Tulokset:

Naiset, 30 km (p, yhteislähtö):

1) Ebba Andersson Ruotsi 1.22.18,0

2) Anne Kjersti Kalvå Norja –53,0 sekuntia

3) Frida Karlsson Ruotsi –54,2

4) Linn Svahn Ruotsi –57,7

5) Rosie Brennan USA –57,8

6) Kerttu Niskanen Suomi –1.08,2

7) Katharina Hennig Saksa –2.26,1

8) Teresa Stadlober Itävalta –2.29,5

9) Tiril Udnes Weng Norja –2.33,9

10) Astrid Öyre Slind Norja –2.38,3,

Muut suomalaiset:

15) Krista Pärmäkoski –3.13,7, 25) Johanna Matintalo –6.06,3, 26) Anne Kyllönen –6.15,8.