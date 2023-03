Ennen kautta Krista Pärmäkoski oli ”satavarma” lopettamisestaan, mutta nyt tilanne on toinen

Krista Pärmäkoski sanoi, että vire ei ollut MM-kisoissa missään nimessä sellainen kuin hän oli toivonut. Syy on vielä mysteeri.

Aamulehti, Planica

Krista Pärmäkoskella alkoi lauantain kilpailun jälkeen harkinta-aika. Kokenut hiihtäjä ei vielä tiedä, jatkuuko ura vai ei.

”Harjoituskauteen lähtiessä olin satavarma, että tämä on uran viimeinen vuosi, mutta tällä hetkellä minulla ei ole teille vastausta”, Pärmäkoski, 32, sanoi toimittajille.

Päätökselle hän ei kertonut takarajaa, mutta uusi harjoituskausi on edessä keväällä, jos ura jatkuu. Pärmäkoski sanoi, että ei ole miettinyt mahdollisia muutoksia seuraavalle tai seuraaville kausille.

”Tässä on vielä kisoja edessä tänä vuonna. Ensi viikonloppuna lähdetään nautiskelemaan 50 kilometristä.” Historiallinen matka on edessä Oslon Holmenkollenilla. ”Kai se on kokeiltava.”

Pärmäkosken MM-kisat eivät sujuneet odotetulla tavalla. Henkilökohtaisten matkojen sijoitusrivi 6:s, 17:s ja 15:s on jotain muuta mitä hiihtäjä lähti tavoittelemaan. Paras tulos tuli avausmatkalla skiathlonissa, jossa siinäkin mitalitaistelu oli puolen minuutin päässä.

”Odotukset olivat paremmat. Missään nimessä vire ei ollut sellainen kuin olisin toivonut. Valmentajan kanssa pitää analysoida tarkemmin, missä meni vikaan.”

Pärmäkosken mukaan viimeiset harjoitukset tuntuivat hyvältä. Hän pohti, olivatko ne kuitenkin liian kovat.

”Muutenkin kisoista palautuminen on ollut aika paljon huonompaa kuin normaalisti. Yleensä olen kestänyt kisoja, mutta nyt tuntui, etten meinannut kestää.”

Nyt voi todeta, että kauden paras vire osui Tour de Skille. Siellä hän taisteli aivan kärkisijoista, kunnes vatsatauti pakotti keskeyttämään.

MM-kisojen päätösmatka lähti väärille raiteille heti kättelyssä. Pärmäkoski tuli vaihtamaan suksensa jo ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Pärmäkoski jäi lopulta 15:nneksi yli kolmen minuutin päähän kärjestä ja yli kahden minuutin päähän mitalista.

”Varmaan hyvillä jaloilla olisin saanut sen pitämään, mutta kun oli huono vire ja jalat eivät toimineen, niin se oli liian herkkä”, Pärmäkoski sanoi ensimmäisestä suksiparistaan. ”Oli pakko tulla vaihtamaan, että pääsen edes jotenkin mäet ylös.”

Toinen suksipari toimi paremmin, mutta kärkitaisteluun ei ollut asiaa. ”Oli huono päivä jaloille, joten hiihto meni aika paljon tasatyönnöksi. Yläkroppa toimi, mutta jalat olivat ulkona.”

Vaihdossa valitun suksiparin lisäksi Pärmäkoskella olivat vaihtoehtona transparenttisukset.

”En tiedä, olisiko pitänyt siihen vaihtaa. Rata kostui yllättävän paljon ja nopeasti. Olisivatko ne olleet parempia, vaikea sanoa.”

Valinnan hän teki aamun testien perusteella.

Tulokset:

Naiset, 30 km (p, yhteislähtö):

1) Ebba Andersson Ruotsi 1.22.18,0

2) Anne Kjersti Kalvå Norja –53,0 sekuntia

3) Frida Karlsson Ruotsi –54,2

4) Linn Svahn Ruotsi –57,7

5) Rosie Brennan USA –57,8

6) Kerttu Niskanen Suomi –1.08,2

7) Katharina Hennig Saksa –2.26,1

8) Teresa Stadlober Itävalta –2.29,5

9) Tiril Udnes Weng Norja –2.33,9

10) Astrid Öyre Slind Norja –2.38,3,

Muut suomalaiset:

15) Krista Pärmäkoski –3.13,7, 25) Johanna Matintalo –6.06,3, 26) Anne Kyllönen –6.15,8.