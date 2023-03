Ristomatti Hakolan vanhemmat ja pitkäaikainen tukihenkilö olivat kannustamassa Suomen viestijoukkuetta hopealle.

”Moro! Nyt on niin kova meteli, että en kuule!” huutaa Tuomo Hakola puhelimeen viisi minuuttia Suomen viestihopean ratkettua.

Puhelin vaihtuu kädestä toiseen ja linjan päässä onkin yllättäen pitkään Ristomatti Hakolan taustajoukoissa toiminut Tero Vehkamäki.

”Älytön fiilis! Tämä on todella iso juttu paitsi Suomelle myös meidän omalle porukalle”, kertoo Vehkamäki.

Vehkamäki kertoo, miksi juuri hän on sillä hetkellä luurin päässä.

”12 vuotta olen ollut Hakoloiden mukana, enkä ole koskaan nähnyt Tuomoa noin liikuttuneessa mielentilassa.”

Hakolan kannustusjoukot jännittivät luonnollisesti eniten viestin ensimmäistä osuutta.

”Kyllä me täällä pompittiin riemusta, kun Riston osuus meni niin hyvin. Ei siinä vaiheessa vielä uskallettu edes miettiä mitalista. Mitaliajatus hiipi mieleen vasta Pertun (Hyvärinen) osuuden jälkeen”, toteaa Vehkamäki.

Hakolan taustajoukoilla on tiedossa melkoiset pippalot.

”Meillä on puolisot mukana matkassa ja he kaivoivat jo kuohuviinit esille. Aina täällä taustajoukoissa on hyvä meininki kisojen jälkeen, mutta nyt on todelliset juhlat tiedossa”, Vehkamäki toteaa.