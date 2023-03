Saga Vanninen on ollut hallikaudella kovassa tuloskunnossa – perjantai­aamuna hän aloittaa huippusijojen jahdin EM-halleissa

19-vuotias suurlupaus lähtee EM-halleihin naisten viisiottelun tilastonelosena.

Helsinki

Saga Vanninen lienee yleisurheilun EM-hallikisoissa Suomen kolmosmitalitoivo Reetta Hurskeen ja Wilma Murron takana. Vuonna 2003 syntynyt ottelija on maailman- ja Euroopan mestari nuorten sarjoista. Tänä talvena Vanninen on noussut kolkuttelemaan aikuisten mitalihuoneen ovia.

Viisiottelun ennätyspisteet 4 541 oikeuttavat Euroopan tilaston nelospaikkaan, mutta Vanninen toppuuttelee todellista tasoaan.

”Esimerkiksi monet huiput ottelevat hallikaudella vain arvokisoissa”, hän avaa.

Vanninen myöntää, että on hieman itsekriittinen. Edes ennätyspisteet eivät välttämättä tuota heti riemunkiljahduksia.

”Aina on joku laji, joka ei mene ihan nappiin. En muista yhtään ottelua”, josta olisin heti ollut tyytyväinen.

Totuus silti on, että Vanninen urheilee nyt paremmin kuin koskaan. Hän on parantanut tänä talvena ennätystään kaikissa viisiottelun osissa paitsi korkeushypyssä.

”Juoksuun on panostettu paljon, joten on yllättävää, että kuula on kulkenut niin hyvin.”

Kuulaennätys 16,12 riitti SM-hallikisoissa pronssimitaliin ja on ehdottomasti Vannisen syömähammas kilpakumppaneihinsa verrattuna.

Nuorella urheilijalla on lajitekniikoissa parannettavaa, mutta yleinen urheilullisuus kantaa kuormittavassa kokonaissuorituksessa pitkälle.

”Voimatasot ja räjähtävyys ovat aina olleet hyvällä tasolla. Olemme valmentajan kanssa panostaneet enemmän ominaisuuksiin kuin tekniikoihin”, Vanninen valottaa.

Naisten viisiotteluun Istanbulin EM-kisoissa kuuluu 60 metrin aitajuoksu, korkeushyppy, kuulantyöntö, pituushyppy ja 800 metrin juoksu. Vannisen ottelu Turkissa käydään perjantaina.

Viisiottelun ensimmäinen laji kello 8. Yle Areena ja TV2 näyttävät kisoja.