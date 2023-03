Suomen ennätyksiä tehtaillut Reetta Hurske pääsee EM-hallikisoihin aitajuoksun tilastoykkösenä. Lajin mitalit ratkeavat sunnuntaina.

Reetta Hurske on vahva ennakkosuosikki Istanbulissa järjestettävissä EM-hallikisoissa.

Aitajuoksija Reetta Hurske pääsee vahvassa nosteessa yleisurheilun EM-hallikisoihin, joissa naisten 60 metrin aitajuoksu on ohjelmassa viikonloppuna. Hurske juoksi viime viikon keskiviikkona kauden viidennen sisäratojen Suomen ennätyksensä. Matkan ennätys parani 7,79:ään Madridissa.

Hurske, 27, pääsee EM-kisoihin lajinsa tilastoykkösenä eikä kätke osaamistaan vakan alle.

”Olisihan se ihan tyhmää itsensä aliarvioimista, jos ei lähtisi hakemaan voittoa tällaisen hallikauden jälkeen. En osaa sanoa, olenko ennakkosuosikki vai en ja onko sillä kauheasti vaikutusta”, Hurske ennakoi Istanbulin kisoja.

Vajaan kahdeksan sekunnin suorituksessa voi sattua mitä tahansa. Hurske tietää, että Euroopan mestaruus edellyttää onnistumista alkuerissä, välierissä ja loppukilpailussa. Hän on urakkaan valmis.

”Tavoitteet ovat korkealla”, Hurske sanoi.

Tampereen Pyrintöä edustava Hurske teki kotimaassa hieman poikkeuksellisen valmistautumisen ennen keskiviikkoista matkaansa Turkkiin.

”Ehkä nyt treenattiin vähän rohkeammin viimeiset päivät. Pari aitatreeniä ja pari voimaharjoitusta. Se oli aika hyvä tuohon paikkaan. Laji on kuitenkin sellainen, että pitää olla hyvä lihastuntuma”, Hurske kertoi.

Ystäviltä yksinkertainen menestysresepti

Hurske on voittanut tällä kaudella kaikki EM-hallien kovimmat kilpakumppaninsa. Kisaviikonlopussa alkuerät juostaan lauantaina, välierät ja finaali sunnuntaina.

”Finaalipäivä on aika pitkä, koska välierät ovat aamulla ja finaali on toiseksi viimeinen laji. Mielenkiintoisinta on se, miten käy välierissä sunnuntaina aamulla. Finaalissa voi tapahtua ihan mitä vain”, Hurske ennakoi.

Aiturin itseluottamus on kuitenkin korkealla, sillä vain kerran tällä hallikaudella hänen aikansa ensimmäinen numero on ollut kahdeksan.

”Haluan luottaa siihen, että minulla on ollut tasainen kausi. Se on positiivinen juttu”, Hurske kertoi.

Hänen ystävänsä ovat antaneet yksinkertaisen vinkin menestykseen: kannattaa lähteä paukusta täysillä.

”Tehdään sitä”, Hurske naurahti.

EM-hallikisat alkavat torstaina kello 18. Jo avauspäivänä kilpailemassa ovat Joonas Rinne, Heta Tuuri, Camilla Richardsson ja Eveliina Rouvali. Kisat näyttää Yle Areena ja TV2.