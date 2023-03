Suomelta odotettu nelikko naisten MM-viestiin – Pärmäkoski ankkuroi jälleen

Suomen MM-viestijoukkue torstaille on selvillä.

Naisten 4x5 kilometrin MM-viesti hiihdetään torstaina kello 13.30 alkaen.

Suomen joukkue hiihtojärjestyksessä on Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Eveliina Piippo ja Krista Pärmäkoski. Joukkuetta voidaan pitää varsin odotettuna.

Matintalo ja Niskanen hiihtävät perinteisellä, Piippo ja Pärmäkoski vapaalla hiihtotavalla.

Fakta Edelliset naisten arvokisaviestit Suluissa Suomen sijoitus, jos ei mitaleilla. 2022: Venäjä, Saksa, Ruotsi (4.)

2021: Norja, Venäjä, Suomi

2019: Ruotsi, Norja, Venäjä (6.)

2018: Norja, Ruotsi, Venäjä (4.)

2017: Norja, Ruotsi, Suomi

2015: Norja, Ruotsi, Suomi

2014: Ruotsi, Suomi, Saksa

2013: Norja, Ruotsi, Venäjä (5.)

2011: Norja, Ruotsi, Suomi

2010: Norja, Saksa, Suomi

2009: Suomi, Saksa, Ruotsi

Suomen nelikosta Pärmäkoskelle, 32, kyseessä on jo uran yhdeksäs arvokisaviesti. Pärmäkoski on ankkurina kahdeksatta kertaa. Niskaselle, 34, kyseessä on puolestaan seitsemäs arvokisaviesti.

Matintalo, 26, on mukana viestinelikossa kolmatta kertaa putkeen, mutta viestin avaajana hän toimii nyt ensimmäistä kertaa.

Piipolle, 24, kyseessä on uran toinen arvokisaviesti. Hän hiihti ankkurina MM-Seefeldissä 2019, jolloin Suomi jäi kuudenneksi.

Suomi ei ole saavuttanut Planican MM-kisoista vielä yhtäkään mitalia. Myös naisten viestissä se on ennakkokaavailujen perusteella tiukassa. Ykkössuosikki Ruotsi ja kakkossuosikki Norja ovat ennakolta selvästi edellä. Lisäksi kaksi muuta mitaliehdokasta Yhdysvallat ja Saksa saavat jalkeille varsin kilpailukykyiset porukat.

Suomi on saavuttanut neljästä edellisestä naisten arvokisaviestistä vain yhden mitalin. Se ainoa, eli Oberstdorfin MM-pronssi 2021, oli yllätysmitali.

Ruotsin joukkueen tasosta kertoo, että näissä kisoissa jo sprintin ja parisprintin MM-kultaa voittanut Jonna Sundling jäi ulos viestinelikosta.