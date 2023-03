Pirkan hiihto houkutteli ladulle uuden kuninkaan ja lähes tuhat muuta talviurheilijaa – katso suuri kuvakooste klassikosta

Tuore Pirkan hiihtokuningas Martti Petäjä on jättänyt Pirkan hiihdon väliin vain kahdesti. Molemmilla kerroilla syynä on ollut kipsissä oleva jalka. Hurjimpina vuosina harmonikkaa soittava Petäjä on tullut hiihtämään suoraan keikalta ilman yöunia. Upeat viisikymmentä Pirkan hiihtoa sivakoinutta Petäjää haastatteli maaliviivalla tapahtuman kuuluttajana toiminut Juha Mäenpää.