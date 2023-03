Nousu seuraksi, joka on voittanut kaksi Suomen mestaruutta ja vetänyt Tampereen Kaupin stadionin lukuisia kertoja täyteen, näkyy myös siinä, miten Manse PP:tä tulee tarkastella.

Aamulehti

Tamperelaisseura Manse PP on ollut suomalaisten pesäpallopiirien ykköspuheenaihe viimeistään viimeisen kolmen vuoden ajan, kun Manse PP:llä on ollut Superpesis-joukkue niin miehissä kuin naisissakin. Tamperelaisseuran matka on ollut pitkä etenkin miehissä. Mansen miesten edustusjoukkue pelasi vielä kesällä 2009 miesten Suomensarjan etelälohkossa häviten jokaisen 16 ottelustaan. Juoksuero oli rapsakka 37–451, miinus 414.

Nousu seuraksi, joka on voittanut kaksi Suomen mestaruutta ja vetänyt Kaupin stadionin lukuisia kertoja täyteen, näkyy myös siinä, miten Manse PP:tä tulee tarkastella. Tamperelaisseuran johtamista ja valtarakenteita on seurattava aiempaa tarkemmin, koska lukijoilla on oikeus tietää, miten yhtä Pirkanmaan viime vuosien suosituimmista ja menestyneimmistä palloiluseuroista johdetaan. Standardit ovat myös tässä mielessä nousseet vuodesta 2009.

Aamulehden keskiviikkona julkaisema juttu Manse PP:n entisen puheenjohtajan, nykyisen Tampereen apulaispormestarin Matti Helimon roolista seurassa on esimerkki mainitusta tarkastelusta. Helimo ilmoitti julkisuuteen syksyllä 2021, että hän jää sivuun Manse PP:stä keskittyäkseen apulaispormestarin tehtäviinsä. Kulisseissa Helimon valta jakautui Aamulehden saamien tietojen mukaan uusille harteille vain marginaalisesti.

Ilman tätä Helimon itsensä luomaa ristiriitaa juttua ei olisi syntynyt. Helimon toiminta, jota hän itse kutsuu vanhan seuransa auttamiseksi pyydettäessä, muistuttaa hänen toimintaansa vuosilta 2019–21, kun hän oli Manse PP:n puheenjohtaja. Ei ole tavallista pirkanmaalaisessa palloilussa, että seuran ulkopuolisella taholla on seurassa yhtä merkittävä rooli. Lukijoilla on oikeus tietää tällaisesta poikkeavuudesta.

Helimon aktiivinen työ Manse PP:n eteen on todennäköisesti seuran etu, joten tilanteen hyväksyminen nykyisessä, virallisessa seurajohdossa on ymmärrettävää. Manse PP on Helimon aikakaudella – virallisella tai ei – palkannut laatupelaajia ja -pelinjohtajia, pokannut pelkästään kuluvalla vuosikymmenellä viisi SM-mitalia ja onnistunut varastamaan pirkanmaalaisen urheiluyleisön huomion, mikä ei Pirkanmaan kaltaisessa mielenkiintoista huippu-urheilua vilisevässä maakunnassa ole lainkaan helppoa. Mikä tärkeintä Aamulehden lähteet kertovat Manse PP:n talouden olevan vakaalla pohjalla – todennäköisesti ulkopuolisia olettamuksia vakaammalla.

Jopa kilpailevissa Superpesis-mahdeissa myönnetään, että ilman Helimon panosta Manse PP ei ikinä olisi noussut niin urheilullisesti kuin taloudellisesti pohjalta nykyiseen kukoistukseensa.

Olisi läpinäkyvintä, mikäli Helimo palaisi tulevaisuudessa antamaan tämän panoksensa Manse PP:lle virallisessa johtoroolissa.

Kirjoittaja on Aamulehden urheilutoimituksen uutispäällikkö.