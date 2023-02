Viimeksi MM-rallia on ajettu yhtä lähellä Tamperetta vuosituhannen vaihteessa.

Suomen MM-ralli järjestetään tulevana kesänä 3.–6. elokuuta. Tämänvuotinen reitti julkistettiin tiistaina.

Jopa yli neljäsosa tulevasta reitistä on ennestään ajamatonta nykymuotoisen MM-rallin historiassa. Viime vuoden reitistä on vaihtunut yli puolet.

Uusi reitti levittäytyy hieman menneitä aikoja mukaillen aiempaa laajemmalle. Tämä tarkoittaa Kalle Rovanperälle ja muille maailmantähdille myös piipahdusta Pirkanmaan puolelle lauantaina.

Lauantai alkaa Orivedellä ajettavalla Västilän ja Kuhmoisissa ajettavalla Päijälän erikoiskokeilla. Nuo erikoiskokeet ajetaan iltapäivällä vielä toistamiseen. Västilän ek:lla on mittaa 18,94 kilometriä, Päijälällä 20,19 kilometriä.

”Maantieteellisesti laajalle levittäytyvällä reitillämme saavutamme tänä vuonna entistäkin enemmän niin yleisöä kuin rallin tekijöitäkin. Samalla kuitenkin säilytämme Suomen MM-rallille tyypillisen tiestön luonteen, jota kuljettajat niin rakastavat”, kilpailunjohtaja Kai Tarkiainen sanoo kisaorganisaation tiedotteessa.

”Muutaman uuden erikoiskokeen lisäksi mukana on myös tuttuja erikoiskoenimiä, mutta nekin ovat lähes jokainen kokeneet melkoisiakin muutoksia, joten kuljettajille on reitillä paljon uutta.”

Päijälän pikataival on ajettu vuodesta 2014 lähtien vuosittain, mutta Västilän erikoiskoe on ajettu Suomen MM-rallissa viimeksi vuonna 2001. Se on kuulunut vakioreitistöön 1970- ja 1990-luvuilla.

Merkittävästi lähempänä Tamperetta MM-rallia on ajettu viimeksi vuonna 1999. Tuolloin Västilän lisäksi reittiin kuuluivat Sahalahden ja Siitaman erikoiskokeet.

Juha Kankkunen (takana) ja Juha Repo vaihtoivat renkaita Orivedellä ennen Västilän erikoiskoetta elokuun 2000 MM-rallissa.

Päätös Himoksella

Yhteensä 22 erikoiskokeesta muodostuu kisakilometrejä 320,56 ja siirtymää hieman yli 1 470 kilometriä.

Aiempina vuosina rallin päättävänä Power Stage -erikoiskokeena on toiminut hypyistään tunnettu Ruuhimäki. Tänä vuonna päätöspätkä ajetaan Himoksella, jossa järjestetään myös palkintoseremonia.

Kilpailukeskus ja päähuoltoalue sijaitsevat totutusti Jyväskylän Paviljongilla.