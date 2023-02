Marko Anttola oli Mika Myllylän luottohuoltaja – oman pojan suksiasioista hän pysyy MM-kisoissa erossa

Marko Anttola toimi viimeksi maailmancupissa maajoukkueen suksihuoltajana Planicassa joulukuussa 2019: ”Yksi sadekuuro kesti torstaista sunnuntaihin”.

Kaksi viikkoa sitten 20 vuotta täyttänyt Niko Anttola on yli 20 vuoteen ensimmäinen suomalainen mieshiihtäjä, joka kilpailee juniori-ikäisenä arvokisoissa normaalimatkoilla.

Vuonna 2001 Lahdessa Jussi Ylimäki kilpaili 50 kilometrillä. Sitä ennen vastaavaa tapahtui vuonna 1976, kun Risto Kiiskinen valittiin 19-vuotiaana olympialaisiin.

Nuorten MM-kisoissa kultaa ja hopeaa saavuttanut Anttola nousi Planican MM-joukkueeseen A-maajoukkueryhmän ulkopuolelta.

Tämä merkitsee myös sitä, että aina tärkeän suksihuollon osalta Anttola tulee ulkopuolelta. Anttolan suksikalustosta ei ollut entuudestaan kokemusta ja tietämystä kenelläkään huoltoryhmän jäsenellä.

Anttolan itsensä lisäksi parhaiten hänen suksensa tuntee isä ja valmentaja Marko Anttola, joka toimi aikoinaan, vuosia ennen Nikon syntymää, 1990-luvun supertähden Mika Myllylän suksihuoltajana.

Marko Anttola matkustaa vaimonsa kanssa Planicaan kannustamaan Nikoa, mutta hän ei aio puuttua Nikon suksihuoltoon. ”Olen siellä niin kisaturistina kuin voi olla. Kyllä joukkue hoitaa siellä hommansa, se on selvä.”

Nikon suksihuollosta vastaa kisoissa Heikki Köykkä.

”Se on aivan hyvä. En näe siinä mitään probleemaa. Enemmän on kyse siitä, onko Nikolla hyviä suksia noihin kisoihin. Uskon, että niitä löytyy. En ole huolissani suksihuollosta. Kyllä he tekevät parasta, mitä noihin oloihin pystyy tekemään.”

Marko Anttolan mukaan Niko on saanut MM-kisoihin myös uusia Fischerin suksipareja testattavaksi.

”Totta kai Nikon pitää tuntea ja tietää, mitkä sukset ovat tähän saakka toimineet. Voihan minultakin kysyä, mutta siellä ne päätökset ja valinnat pitää tehdä. En epäile yhtään, etteikö se onnistu. Minun on turha huudella aidan takaa, että ota tuo.”

Marko Anttola paljastaa, että Nikolla on MM-kisoissa mukana myös perinteisen suksia, vaikka hän kilpailee näillä näkymin vain vapaalla.

Kauden alussa Marko Anttola toppuutteli sellaisia puheita, että voisiko Niko päästä omien pääkilpailujen eli nuorten MM-kisojen jälkeen myös aikuisten MM-laduille.

Nyt voi todeta, että Planican reissu tuli niin pojalle kuin logistiikka-alalla talouspäällikkönä toimivalle isälle ikään kuin budjetin ulkopuolelta.

”Kyllä se tuli ehdottomasti. Tietysti on ihan positiivista, että näin lopulta kävi, kun niin hyvin meni muut kisat. Nyt vain toivon, että Niko saisi tehtyä sellaisen kuntonsa mukaisen suorituksen. Se olisi aivan hyvä.”

Niko Anttola kilpailee Planicassa lähtökohtaisesti vain väliaikalähdöllä hiihdettävällä vapaan 15 kilometrillä, joka on vuorossa keskiviikkona.

Nuorten MM-kisat käytiin kymmenen tunnin aikaeron takana Kanadan länsiosassa, vuoden 2010 olympialaduilla Whistlerissä.

Marko Anttola kertoo, että aikaerosta palautumiseen meni hyvinkin viikko.

”Sitten Niko pääsi normaaliin harjoittelurytmiin. Ennen lähtöä Planicaan oli hyvä treeniviikko. Jos viimeiset päivät menevät hyvin, eikä tulee mitään terveysmurheita, voisi olettaa, että Niko pystyy hiihtämään samanmoisesti kuin tähänkin asti.”

Lopetettuaan Myllylän suksihuoltajana Marko Anttola palasi kymmenkunta vuotta sitten tekemään suksihuoltajan töitä kotimaan kisoissa ja muutama vuosi myöhemmin satunnaisia keikkahommia maajoukkueeseen. Hän oli jopa mukana Lahden MM-kisoissa vuonna 2017.

Viimeksi hän muistaa toimineensa maailmancupissa maajoukkueen suksihuoltajana juuri Planicasssa joulukuussa 2019.

”Silloin oli hirveä vesisade. Yksi sadekuuro kesti torstaista sunnuntaihin. Satoi aivan kaatamalla. Välillä satoi rakeita ja ukkosti, ja sprinttikisa keskeytettiin hetkeksi. Oli ihan ääriolot, ja lunta oli vain ladulla”, Marko Anttola muistelee.