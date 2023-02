Tällaista ruokaa hiihtotähdet nyt syövät – suosikki­annos on tuttu monille suomalais­perheille: ”Sairaan hyvää”

Suomalaishiihtäjien aamiainen tarjoillaan hotellissa, lounas ja päivällinen lähistöllä sijaitsevassa huoneistossa.

STT, Tarvisio

Suomalaiset maastohiihtäjät kilpailevat Planican MM-kisoissa Sloveniassa maukkaasti ladattuina. Ruoasta on joissain aiemmissa kisoissa puhuttu polttoaineena, mutta se ei ole enää sopivaa.

Ruokahuolto on varmistettu ravintoasiantuntija Kaisa Salin ja kokki Liisa Eskosen takuulla.

”Sain suunnitella asian niin, että urheilijat saavat ravitsemuksellisesti, mitä he tarvitsevat. Kokki varmistaa, että tulee juuri sitä ja ruoka myös maistuu ihan sairaan hyvälle”, maajoukkueen kanssa toista vuotta työskentelevä Sali kertoo.

”Halusimme, että näissä maailmanmestaruuskisoissa maastohiihtäjillä on parhaat mahdolliset edellytykset tehdä tulosta. Ruokailut oli yksi palikka, joka piti saada kuntoon.”

Maastohiihtäjät asuvat joukkueen käyttöön varatussa Raibl-hotellissa Italian Tarvisiossa. Aamiainen tarjoillaan hotellissa, mutta Eskonen kokkaa lounaan ja päivällisen työpisteessään lähistöllä sijaitsevassa huoneistossa.

Ratkaisu on myös terveysturvallinen, kun urheilijat käyvät huoneistossa syömässä. Samassa tilassa ei ole muita ruokailijoita kuten ravintolassa.

”Urheilijat syövät oman joukkueen kesken ja tarjolla on myös take away -bokseja niille, jotka haluavat ruokaa mukaan”, Sali kertoo järjestelyn yksityiskohdista.

Salin ja Eskosen noutopöydästä urheilijat saavat valita syömisensä ja ruokaa saa tarpeen mukaan. Myös erityisruokavaliot voidaan toteuttaa aiempaa huolellisemmin.

”Joukkueessa on muutamia, joilla on erityisruokavalio. Heille käy helposti niin, etteivät he saa riittävästi proteiinia tai hiilareita, mutta nyt pystymme tarjoamaan myös heille ravitsemuksellisesti tasapainoisia vaihtoehtoja”, Sali jatkaa.

Urheilijat ovat esittäneet muutenkin toiveitaan, joten he saattavat terästää hotellin aamiaista suomalaisella kaurapuurolla, haluamallaan laktoosittomalla jogurtilla tai vaikka mustikkajauheella.

”Pystymme huomioimaan urheilijoiden toiveet myös ennen kilpailua, jos kilpailu on vasta iltapäivällä ja lounas syödään näissä omissa tiloissa”, Sali tarkentaa.

”Yleisin kilpailupäivän toive on kanaa ja riisiä. Eli vähän tylsillä jutuilla mennään. Mutta siinä vaiheessa on fiksua, että saa helpot hiilarit ja proteiinit, eikä tule turhaa kuitua vatsan täytteeksi.”

Sali saavutti triathlonurallaan MM-hopean, MM-pronssin ja Euroopan mestaruuden. Urheilun ohessa hän opiskeli elintarviketieteiden maisteriksi ja hankki jatkokoulutuksen urheiluravitsemuksesta.

Hiihdon pariin hänet houkuteltiin Vuokatti-Rukan olympiavalmennuskeskuksesta.

”Ajattelin urani aikana, että haluan suomalaisten urheilijoiden ravintoasiat parempaan kuntoon. Sen takia olen nyt iloinen, kun voimme kokeilla tätä kokkihommaa. Tämä on taas yksi steppi, jolla asioita saadaan eteenpäin”, Sali toteaa.

Kokiksi vuonna 2012 valmistunut Eskonen työskenteli viime kesänä suunnistajien MM-kokkina ja sai sitä kautta kutsun hiihdon MM-kisoihin. Hän on jo siirtynyt ravintola-alalta urheiluvalmentajaksi, mutta keittiötaidot ovat edelleen terässä.

”Sellaista palautetta on tullut, että ruoka on kuulemma ollut hyvää”, Eskonen naurahtaa.

”On tärkeää, että ruoka myös maistuu eikä ole vain polttoainetta.”

Eskosen työpäivät Tarvisiossa ovat pitkiä. Kiire helpottaa lähinnä joukkueen ruokaillessa. Silloin hän ei voi juuri töitään edistää.

”Vähän ehtii välissä käydä ulkona käppäilemässä”, Eskonen kertoo iloisesti hymyillen.

”Herään aikaisin aamulla ja ryhdyn valmistelemaan lounasta. Sitten omat hommat vähän seisoo, kun urheilijat tulevat syömään. Siinä tulee 1,5–2 tunnin tauko ennen kuin jatkan iltapäivän hommia kohti päivällistä. Toisen ruokailun jälkeen oikeastaan nukkumaan ja seuraavana päivänä sama rumba.”

Eskosen keittiömaraton on mitaltaan kolme viikkoa.

”Työ tai pesti ei oikeastaan jännittänyt, kun minut kutsuttiin mukaan. Sitä kyllä mietin, että tulee aika pitkä putki töitä. Kolme viikkoa aamusta iltaan. Se jännitti”, Eskonen kertoo.

”Sen verran tästä kuitenkin tykkään, että tätä ihan odotti. Ja ainakin suunnistuskisat meni lopulta aika nopeasti.”

Sali huomauttaa vielä, että Eskonen saa myös kilpailupäivän kana ja riisi -annoksen maukkaaksi.

”Sairaan hyvää.”