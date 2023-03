Pihlajamäki palasi peleihin munuaisen repeämisen jälkeen – Pyrintö vakuuttavaan voittoon Kobrista

Pyrintö kaatoi kotisalissaan Kobrat lukemin 109–95. Tomas Pihlajamäki pelasi ensi kertaa viiteen viikkoon.

Tomas Pihlajamäki pelasi perjantaina vuoden 2023 ensimmäisen ottelunsa korisliigassa, kun Pyrintö kukisti elintärkeässä ottelussa pudotuspelihaaveen kannalta Lapuan Kobrat. Joukkueet olivat ennen ottelua tasapisteissä alemman loppusarjan jaetulla toisella sijalla.

”Voin sanoa että ennen ottelua ja myös puoliajalla jännitti aika paljon. Joulukuun lopulla ottelussa Korihaita vastaan munuainen repesi. Tuli viiden viikon huili. Se oli tavallinen pelitilanne eikä siitä vihelletty edes virhettä kaverille”, Pihlajamäki sanoi.

Pihlajamäki sai jo ensimmäisellä neljänneksellä raikuvat suosionosoitukset tullessaan kentälle. Ensimmäiset neljä heittoa menivät ohi, mutta ajassa 19.57 hän upotti kolmosen ja siirsi Pyrinnön 59–38-taukojohtoon.

”Meni aikaa, ennen kuin löytyi oikea sihti”, Pihlajamäki kommentoi.

Valmentaja Miikka Sopanen iloitsi ikitaistelijan paluusta pelaavaan kokoonpanoon.

”Hän on harjoitellut nyt kolme viikkoa. On ollut välillä aika yksinäistä puurtamista, mutta hän on hyvällä asenteella jaksanut painaa duunia”, Sopanen sanoi.

Pihlajamäki pelasi lopulta reilut 14 minuuttia, eli kauden pienimmät minuutit. Yleensä hän on pelannut yli 20 minuuttia.

”Voitto tästä ottelusta oli meille todella tärkeä ja tästä on hyvä jatkaa taistelua pudotuspeleihin pääsystä”, Pihlajamäki korosti.

Kobrat oli voittanut kolmesta edellisestä keskinäisestä kohtaamisesta kaksi ja jos Pyrintö olisi voittanut vähintään 17 pisteen erolla, se olisi ollut sarjan päättyessä lapualaisten edellä tasapisteissä.

Siksi joukkueet taistelivat todella kiivaasti loppuun saakka, vaikka Pyrinnön voitto oli selvä hyvissä ajoin.

Ottelua oli jäljellä kolme minuuttia, kun Pihlajamäki upotti illan toisen kolmosensa ja siirsi Pyrinnön 103–85-johtoon eli riittävän suureen. Vähän myöhemmin hän sai sisään yhden vapaaheiton ja tilanne oli 104–87.

Viimeisellä minuutilla Pyrintö kävi kahdesti 16 pisteen johdossa, mutta ottelussa 25 pistettä tehnyt Kobrien Javion Ogunyemi teki vieraille tarvittavat korit. Näin Kobrat on edellä mahdollisissa tasapisteissä.

Voiton lisäksi Pyynikin yleisö sai nauttia useista näyttävistä donkeista. Niitä esitti etenkin ottelussa 20 pistettä koonnyt Tylan Birts sekä 27 pisteen Ike Smith.

Pyrinnön seuraava ottelu on ensi perjantaina BC Nokiaa vastaan vieraissa. Sen jälkeen se kohtaa Korihait vieraissa ja 22. maaliskuuta Hongan kotisalissaan.