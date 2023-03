Pöytäkirja kuumensi tunteita BC Nokian ja Pyrinnön paikallispelissä – Pyrintö ei tee protestia

Yksi pelaaja, joka ehkä hyötyi Hugo Bomanin poistamisesta pelaavasta kokoonpanosta, oli Elias Sauramo.

Nokia

Nokialla nähtiin perjantaina Korisliigan alemman jatkosarjan ottelu, jossa nähtiin paljon kiihkeitä ilmeitä ja kovaa taistelua pallosta. Nokia voitti 100–82.

Ehkä kiihkeimmät ilmeet kuuluivat BC Nokian valmentaja Greg Gibsonille, kun tämä raivosi joukkueen omille toimitsijoille.

Kyseessä oli BC Nokian pelaajan Hugo Bomanin puuttuminen ottelupöytäkirjasta. Päävalmentajan olisi sääntöjen mukaan kuulunut itse tarkistaa pöytäkirjassa olevat pelaajat ennen sen allekirjoittamista.

Ottelun jälkeen Pyrinnön valmentaja Miikka Sopanen vakuutti, ettei Pyrintö tee protestia. Sääntöjen mukaan Bomanin olisi pitänyt vaikuttaa merkittävästi ottelun lopputulokseen, jotta protestilla olisi ollut läpimenon mahdollisuuksia. Boman poistettiin kentältä puolen minuutin pelin jälkeen, kun virhe huomattiin.

Yksi pelaaja, joka ehkä hyötyi Bomanin poistamisesta pelaavasta kokoonpanosta, oli Elias Sauramo. Hän on BC Nokian nykyjoukkueesta ainoa oma juniori. Kaksimetrinen Sauramo teki ottelussa uransa ensimmäisen pelitilannekorin aivan avausjakson loppusekunneilla.

”Tuli uran ennätys myös peliminuuteissa. Ja voitto paikallisottelussa, se on jokaisen nokialaisen korisjuniorin unelma”, Sauramo sanoi.

Ottelu oli Sauramon yhdeksäs tällä kaudella Korisliigassa. Enimmäkseen hän on pelannut seuran farmijoukkueessa divari B:ssä. Ja ensimmäinen Pyrintöä vastaan.

”Tällä kaudella on ollut aivotärähdys ja nilkkavamma. Muistaakseni jokin Pyrintö-peli jäi niiden alle”, Sauramo sanoi.

Greg Gibsonin BC Nokia varmisti alemman jatkosarjan voiton.

Pyrinnön LJ Thorpe loukkaantui.

Pyrintökin koki menetyksen, sillä LJ Thorpen nilkka vääntyi hänen liukastuessaan toisella neljänneksellä.

”Tutkitaan, ennen kuin tiedetään mitään varmaa hänen kunnostaan”, Sopanen sanoi.

Itse pelistä Sopanen oli lyhytsanainen.

”Nokia oli kaikessa parempi”, Sopanen tiivisti.

Voitolla BC Nokia varmisti jo alemman loppusarjan voiton eli se kohtaa pudotuspeleissä ylemmän loppusarjan toiseksi parhaan joukkueen.

Sauramo tuskin saa vielä tällä kaudella ratkaisijan roolia, mutta hän teki korin molemmilla heitoillaan. Tehosaldon luku oli -8.

”Alussa jännitin turhaan peliä. Loppua kohden paransin”, Sauramo arvioi.

Sauramo vietti neljä vuotta sitten viikon Orlandossa USA:ssa NBA:n nuorten pelaajien kehitysleirtllä.

”Se oli totista peliä. Ensin oli Bolognassa Italiassa karsinnat, mistä valittiin pelaajat tähän Orlandon turnaukseen. Välieräottelussa tein ratkaisukorin. Matka oli kaikin puolin antoisa kokemus”, Sauramo korosti.

Sopimus on ensi kaudesta myös, kaudesta 2024–25 on optio.

”Aikaa on kehittyä. Toivottavasti peliaikaa tulee jatkossakin tällä tasolla”, 18-vuotias Sauramo sanoi.

Manageri Marko Pirhonen oli vakuuttunut Sauramon otteista.

”Nokia on koripallopitäjä. On tärkeää saada oma juniori pelaavaan kokoonpanoon. Meillä on paljon enemmän omia junioreita kuin vielä muutama vuosi sitten”, Pirhonen sanoi.

Oma juniori on myös Antti Ahonen, mutta hän on ollut koko kauden poissa alaraajavamman takia.