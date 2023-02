Suomea nöyryytettiin MM-ladulla – vastuu­valmentaja: ”Ei me tosi huonoja sprintissä olla”

Niilo Moilanen ja Joni Mäki hävisivät Norjalle lähes minuutin parisprintissä. Sprinttimiesten vastuuvalmentajan Ville Oksasen mukaan tulos ei ollut kaksinen.

Planica

Suomen joukkue Niilo Moilanen–Joni Mäki sai melkoista tukkapöllyä sunnuntain parisprintissä.

He jäivät kisassa 11:nneksi. Eteen kiilasivat sellaiset hiihtomahdit kuin Britannia, Puola ja Tshekki. Moilanen, 21, ja Mäki, 28, jäivät kultaan kiitäneestä Norjasta 58,4 sekuntia.

Voidaan puhua mahalaskusta.

Moilaselle sunnuntain veto oli vasta uran neljäs parisprintti ja ensimmäinen kansainvälisellä tasolla.

”Onhan tämä eri taso kun SM-kisoissa, mutta se ei ole mikään yllätys”, Moilanen totesi.

Miesten sprinttijoukkueen vastuuvalmentaja Ville Oksanen ei selitellyt sunnuntain vaisua suomalaisantia.

”Tulos ei ole kaksinen. Karsinta oli ihan jees, mutta finaalissa ei pysytty kovien maiden kyydissä.”

Ville Oksasen ilme oli vakava sunnuntaina.

Ehkäpä hälyttävintä on, ettei kymmenen huonommalle puolelle valahtaminen ollut isokaan yllätys.

Kaksien edellisten arvokisojen parisprinttimitalisti Mäki ei ole huippuvireessä, eikä vapaa hiihtotapa ei ole Moilasen vahvuus. Sekään ei ole salaisuus, että Moilasen kestävyysominaisuudet eivät kestä vielä vertailua maailman huippuihin.

Sunnuntain kisa oli kestävyysurheilua alusta loppuun.

”Ei me mitalisuosikkeina lähdetty. Näin toki”, Oksanen myöntää.

Oksanen ei halunnut kommentoida, oliko miesten parisprinttiin edes montaa muuta halukasta hiihtäjää kuin Moilanen ja Mäki. Jälkikäteen on helppo sanoa, että pyhänä ladulle olisi ehkä kannattanut passittaa normaalimatkojen menijöitä puhtaiden sprinttereiden sijaan

”Monella distanssihiihtäjällä on tulossa ensi viikolla tärkeitä henkilökohtaisia matkoja ja viesti, joka on pidempi kuin naisilla. Päätimme, että tuo on tämänpäiväinen kaksikko”, Oksanen sanoi.

Joni Mäki (vas.) ja Niilo Moilanen jäivät kauas kärjestä.

Vastuuvalmentajan mukaan Suomi ei kuitenkaan ole sprinttihiihdon kehitysmaa. Hän muistutti, että osa hiihtäjistä on kärsinyt talven mittaan sairastelusta, mikä näkyi nyt armottomasti.

Sprinttereistä Lauri Vuorinen sairasti influenssan helmikuun alussa. Ristomatti Hakolan kausi on ollut tähän saakka täysi pannukakku, eikä Mäkikään ole pysynyt täysin terveenä

”Tuo taso kertoo nyt totuuden tänään, ei siinä mitään kommelluksia kuitenkaan käynyt. Tällä kaudella neljä suomalaismiestä on hiihtänyt välieriin. Norjalla on enemmän, Ranskalla ja Ruotsilla saman verran. Ei me tosi huonoja sprintissä olla”, Oksanen vakuutti.

Miesten parisprintin maailmanmestaruutta juhli Norja. Italia oli toinen ja Ranska kolmas.