Perttu Hyvärisen rangaistuksessa täyskäännös – sakkojen sijasta vain varoitus

Hiihtoliitto päästi Perttu Hyvärisen pelkällä varoituksella sakon sijasta. ”Kyllä se näin on.”

Planica

Kun miesten yhdistelmäkilpailu oli perjantaina päättynyt, pitkäaikainen maajoukkuehiihtäjä Perttu Hyvärinen toi sekä Viaplayn että Ylen haastatteluun oman ruokasponsorinsa tuotteen, jota esitteli häikäilemättömästi ruudussa minuuttitolkulla.

Kyseinen valmistaja ei ole Hiihtoliiton sponsori. Liiton omien sponsorien tuotteita urheilijoiden on edustustehtävissä soveliastakin esitellä.

Hyvärinen rikkoi selkeästi Hiihtoliiton kaudeksi 2022–2023 solmittua urheilijasopimusta. Liiton kaupallinen johtaja Jari-Pekka Jouppi sanoi saaneensa Hyvärisen toiminnasta raportin ja että teko johtaisi urheilijasopimuksessa sovitusti 3 000 euron sakkoon.

Hyvärinen tyytyi perjantai-iltana kommentoimaan, että asia oli sopimuksen mukaisesti käsitelty liiton toiminnanjohtajan Ismo Hämäläisen kanssa ja että keskustelu oli luottamuksellinen – kuten periaatteessa kaikki muukin urheilijasopimukseen liittyvä.

Ilta-Sanomat sai kuitenkin lauantaina vihjeen, että Hyvärinen olisikin selvinnyt teostaan 3 000 euron sakkoa huomattavasti kevyemmällä sanktiolla eli Hämäläisen nuhtelulla ja suullisella varoituksella.

Suomessa olevan Hiihtoliiton puheenjohtajan Markku Haapasalmi hetken mietittyään suostui kommentoimaan asiaa.

”Kyllä se näin on. Perttu sai suullisen varoituksen eikä sakkoja.”

Haapasalmi kertoi, että uudessa urheilijasopimuksessa urheilijan on mahdollista selvitä tämänkaltaisista teoista myös varoituksella, jos on ensikertalainen ja taustahistoria on niin sanotusti puhdas tällaisten tempausten osalta.

”Perttuhan oli juuri tällainen urheilija. Kaupallinen johtaja [Jouppi] ei missään nimessä halunnut antaa tarkoituksella harhaanjohtavaa tietoa asiasta julkisuuteen. Hän ei ilmeisesti vain tuntenut tämän uuden sopimuksen tätä pykälää, mikä on täysin inhimillistä.”

Haapasalmi myönsi yllättyneensä siitä, millaisen julkisuuden jupakka saavutti.

”Ilmeisesti uuden managerin [ Olli-Pekka Ojansivu] opinnot ovat vielä niin sanotusti vähän kesken. Hänenkin kanssaan varmasti saavutetaan vielä rakentavien keskustelujen kautta hyvä yhteistyö.”

Urheilijasopimuksen myrkkypilleri on pykälä, jota tulkitaan, jos urheilijan toiminta johtaa liitolle sponsorin menetykseen tai opetusministeriön jakaman avustuksen pienenemiseen: 100 000 euron sakko.

Esimerkiksi Planican MM-kisoissa Hiihtoliittoa sponsoroi peräti kaksi yhtiötä, jotka voidaan katsoa Hyvärisen Komerofoods-kumppanin suoriksi kilpailijoiksi.

”Sekin asia on aina hyvä pitää mielessä. Pykälä ei ole siellä huvin vuoksi.”