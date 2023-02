Kooveen kausi naisten salibandyliigassa päättyi ilman yhtään voittoa – Päävalmentaja kehui nuoren joukkueensa luonnetta: ”Hengeltänsä aivan huikea porukka”

Kooveen kausi päättyi naisten salibandyliigan pudotuspelikarsinnoissa lauantaina, kun se hävisi Saipalle lukemin 3–5 (1–3. 1–2, 1–0).

Kooveen kausi päättyi naisten salibandyliigassa, kun se hävisi lauantaina pudotuspelikarsintojen toisen osaottelun lappeenrantalaista Saipaa vastaan. Ottelu päättyi Kooveen tappioon lukemin 3–5 (1–3. 1–2, 1–0).

Kooveelle osui kahdesti Zane Darsa ja kerran Simona Grapena.

Kooveen kausi oli tuloksellisesti synkkä. Joukkue keräsi 21 ottelun runkosarjassa vain yhden pisteen eli ei voittanut peliäkään ja päätti runkosarjan maalierolla -161.

Kooveen päävalmentaja Joel Heine ei kuitenkaan kääntynyt synkistelyyn, vaan halusi nostaa joukkueensa hienoa luonnetta esiin.

”Vaikeista lähtökohdista teimme sen, minkä pystyimme. Pelaajat tekivät upeasti töitä kauden aikana. Pääsimme pisteeseen, jossa olisimme ansainneet Saipaakin vastaan enemmän. Emme oppineet voittamaan tällä kaudella, mutta muita asioita opimme kyllä paljon”, Heine kehui.

Henki säilyi korkealla

Heine ei itse jatka enää ensi kaudella Kooveen päävalmentajana, mutta uskoo joukkueen saaneen päättyneestä sesongista hyviä eväitä tulevaisuudelle.

”Moni nuori pelaaja otti huikeita askeleita eteenpäin kauden aikana. Jos lähtisimme nyt vetämään täysin samalla joukkueella uutta kautta, olisimme lähtöpisteessä, jossa olisimme kilpailukykyinen jengi tähän sarjaan”, Heine sanoi.

Naisten salibandyliigan tulevaisuuden kannalta hän toivoo, että tasoerot kaventuisivat.

”Sarja on harmittavan epätasainen molemmissa suunnissa. TPS on tällä hetkellä yksin niin kova, että niille ei ole pysäyttäjää. Kärjen ja seuraavan välillä on aikamoinen hyppy. Me olimme toinen ääripää tällä kaudella”, Heine tuumasi.

Heine kuitenkin vakuuttaa, ettei vaihtaisi kaudesta sekuntiakaan pois.

”Tuloksesta huolimatta olen helvetin ylpeä työstä, minkä pelaajat ovat tehneet ja että olen saanut heitä valmentaa. Tämä on hengeltänsä aivan huikea porukka”, hän päätti.