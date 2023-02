Harri Kirvesniemi hehkuttaa Pärmäkosken ja Piipon suoritusta – tällä joukkueella viestiin?

Harri Kirvesniemi selittää, miksi joillekin hiihtäjille on yhdistelmäkilpailussa hankalaa siirtyä perinteisestä vapaaseen hiihtotapaan.

Naisten 15 kilometrin yhdistelmäkilpailu ratkesi tavalla, jota moni osasi Sanoman asiantuntijan Harri Kirvesniemen mielestä odottaa.

”Suurin osa porukasta tiesi, mitä tulee tapahtumaan pikkaisen ennen suksenvaihtoa ja sen jälkeen. Ebba Andersson ja Frida Karlsson panevat vauhtia ja yrittävät suksenvaihdon jälkeen päästä karkuun”, Kirvesniemi sanoo.

Kilpailun suuri yllätys oli se, että pitkien matkojen Ski Classics -kilpailuissa viime vuodet menestynyt Norjan Astrid Øyre Slind otti pronssia.

”Hänen perinteisen suorituksensa ei ollut yllätys, mutta se oli, että hän oli niin vahva vapaalla.”

Ski Classicsissa huiput hiihtävät pelkällä tasatyönnöllä ilman pitovoiteita.

”Hänellä on tietysti hyvä yläkroppa, jota hän pystyi hyödyntämään. On kyllä kova kovassa kunnossa”, Kirvesniemi sanoi 35-vuotiaasta Slindistä.

Sekä miesten että naisten yhdistelmäkilpailussa tuli vahvasti esiin se, että joillekin hiihtäjille siirtyminen perinteisestä vapaalle tuottaa vaikeuksia.

Mitalisteilla ei näyttänyt olevan tässä mitään ongelmaa. Kirvesniemen mukaan yksilölliset erot tässä asiassa liittyvät lihaksiston toimintaan.

”Tuollaisessa paikassa tullaan perinteisellä aika jalkavoittoisesti pitkä työpätkä stadionille. Kun sitten pitää lähteä jalkavoittoisesti tekemään ihan toisensuuntaista liikettä, niin se on niin henkilökohtaista, keneltä se onnistuu ja keneltä ei. Monelta se lähtee sujumaan esimerkiksi muutaman kilometrin jälkeen.”

Kirvesniemen mukaan vaikeuksia syntyy monelle sen takia, että perinteisellä ja vapaalla tehdään varsin erilaista lihastyötä.

”Perinteisessä on lyhyt nopea potku, joka tapahtuu ihmisen normaaliin liikesuuntaan eli samaan suuntaan kuin kävelyssä ja juoksussa. Voimantuotto on lyhyt. Luistelussa asento menee vähän matalammaksi, ja potku on pitkä liukupuristus. Se on voimantuotoltaan aivan toisentyyppistä.”

Viidenneksi sijoittunut Kerttu Niskanen kertoi kaatuneensa pahasti verryttelyssä. Kirvesniemen mielestä tämä ei kuitenkaan näkynyt minkäänlaisena ylimääräisenä arkailuna Niskasen suorittamisessa alamäissä, vaikka se osa-alue ei kuulu hänen vahvuuksiinsa.

”Jos pelättiin, että Kertulla tulisi laskuissa eroa muihin, niin sitä ei näyttänyt tapahtuvan, vaan hän tuli laskut ihan ok. Kertun suoritus oli kokonaisuutena aika normaalin tasoinen. Pitkälti oli odotettua, että Andersson ja Karlsson taistelevat keulassa, ja sitten on 4–5 naista potentiaalisia taistelemaan pronssista.”

Krista Pärmäkosken suoritusta Kirvesniemi piti jopa parhaana viimeiseen kuukauteen.

”Eveliina Piipon suoritus oli loistava. Tuollaisen kaatumisen kokonaisvaikutus saattaa olla jopa puolen minuutin luokkaa. Ilman kaatumista olisi voinut olla realismia taistella jopa jostain 10. sijasta.”

Nyt MM-kisoissa ei enää kilpailla perinteisellä ennen pitkää viestiä, ja tiistain vapaalla hiihdettävä kymppi tuskin muuttaa enää näkymiä. Kirvesniemi pudottaakin epäröimättä oman näkemyksensä Suomen naisten viestinelikosta.

”Jasmi Joensuu, Niskanen, Piippo ja Pärmäkoski.”

”Olemme kuitenkin ehkä aavistuksen takaa-ajoasemassa. Siksi on otettava se pieni riski, johon on hyvin vähän vaihtoehtoja tällä hetkellä”, Kirvesniemi sanoo viitaten Joensuuhun aloittajana.

Vuoden 2021 MM-kisoissa Joensuu hiihti aloittajana joukkueessa, joka saavutti huippuriemukkaan yllätyspronssin. Silloin Joensuu onnistui mainiosti ja tuli vaihtoon viidentenä, seitsemän sekuntia kärjestä.

”Jasmi on kyvyllisesti avausosuuden hiihtäjä, koska hänellä on vauhtikapasiteettia. Silloin pienet alun rynnistykset ja matkalla tehtävät rytminvaihdokset eivät ole niin vaikeita kuin monelle muulle.”