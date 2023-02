Koovee jäi pahasti Keupa HT:n jalkoihin – Päävalmentaja vaatii parempaa: ”Täytyy pystyä pelaamaan simppelimmin”

Tappara-vahdin pikkuveli kuritti Kooveeta kahdella maalilla.

Koovee jäi kotikentällään tylysti Keupa HT:n jalkoihin lauantaina miesten jääkiekon Mestiksessä. Peli päättyi Kooveen tappioon lukemin 1–5 (1–3, 0–0, 0–2). Kooveen ainoan maalin teki avauserän lopulla Jeremi Wehmas.

Keupa HT:lle kaksi maalia teki Rasmus Heljanko, joka on Tapparan maineikkaan ykkösvahdin Christian Heljankon pikkuveli.

Kooveen päävalmentaja Miikka Kuusela huokui tappion jälkeen pettymystä. Avauserän virheet maksoivat ison hinnan ja veivät voiton tamperelaisilta.

”Alku oli todella heikko. Teimme isoja virheitä kiekolla ja päästimme heti kolme maalia. Kavennus avauserän loppuun oli hyvä juttu. Sen jälkeen osaltaan hallitsimme peliä ja veimme maalipaikat, mutta huono alku ja isot virheet kostautuivat. Lisäksi oma tehokkuutemme jäi piippuun”, Kuusela summasi.

Kuusela ei nostanut kuitenkaan ketään yksittäistä pelaajaa tikunnokkaan tai jalustalle.

”Vaikea on tappion jälkeen ketään nostaa esiin. Joukkueena häviämme ja joukkueena voitamme.”

Perusasiat kuntoon

Mestiksen runkosarja on kääntymässä loppusuoralle. Kooveella on enää seitsemän peliä jäljellä. Sijoitus on yhdeksäs 64 pisteellä.

Tappio oli Kooveelle toinen peräkkäinen. Viimeksi Koovee hävisi vieraskentällä jatkoajalla forssalaiselle FPS:lle. Sopanen haluaa joukkueensa petraavan pelaamisen perusasioita takaisin kuntoon.

”Parin viime pelin perusteella täytyy pystyä pelaamaan taas selvemmin ja simppelimmin. Täytyy päästä paineen alta pois siten, että saamme kiekon kanssa peliä käyntiin. Pitää päästä keskialueelta vauhtiin ja maalia kohti. Vähissä ovat olleet suorahyökkäykset. Näihin asioihin tarvitsemme jatkumoa”, Sopanen sanoi.

Isoja mullistuksia pelaamisessa ei ole kuitenkaan tapahtumassa.

”Isoja pelitavallisia muutoksia ei ole tarkoitus tehdä. Täytyy vain tehdä tuttuja asioita nykyistä paremmin.”