Vain kolme prosenttia pelattu Payet yllätti Teivossa.

Teivon Toto75-divisioonafinaaliravit tarjoilivat tasokasta kotimaista raviurheilua lauantaina. Päivän kovin esitys nähtiin lämminveristen haastajadivisioonafinaalin lähdössä. Pelisuosikiksi luotettu Kiikku’s Trooper jyräsi lähtönsä ykköseksi, vaikka se kohtasi kasapäin vaikeuksia kilpailun aikana.

Lähtökiihdytyksessä Hannu Torvisen ohjastama ja Christa Packalenin valmentama kykyhevonen jäi roikkumaan kolmannelle radalle. Torvinen reagoi tähän nopeasti.

”Peruuttelin alussa parijonon hännille, koska muutoin juoksu olisi mennyt liian vaikeaksi”, hän perusteli.

Eikä tässäkään vielä kaikki. Viimeisellä takasuoralla Torvinen joutui heittämään ajokkinsa Ranskan malliin peräti viidennelle radalle edetäkseen kohti kärkeä. Kirsikaksi kakun päälle Kiikku’s Trooper kiri loppusuoralla vahvasti maaliin asti ja otti lopulta hallitun voiton Toto75-finaalilähdössä täyden matkan ryhmäajossa tuloksella 14,9.

”Hevosella on ollut jonkin verran terveyshaasteita. Sen ravaaminen ei ole ollut ihan kaikista sulavinta. Se kuitenkin kompensoi juoksupäällään ravin sulavuuden puuttumista. Ruuna teki todella hienon esityksen”, Torvinen summasi.

Payet yllätti

Lämminveristen kultadivisioonafinaali ajettiin Toto75-pelin avauskohteena. Lähdöstä uumoiltiin kahden kauppaa pelisuosikkien Knows Bestin ja Hierro Bokon kesken. Loppusuoran puoliväliin asti näyttikin siltä, että käsikirjoitus pitää kutinsa. Kahden kauppa muuttui aivan kalkkiviivoilla yllätykseksi, kun Juha Utalan ohjastama Payet kurotti maalitikulla lähdön ykköseksi. Hierro Boko taisteli johtavan rinnalta urheasti kakkoseksi ja keulassa juossut Knows Best oli kolmas.

Payetia oli pelattu Toto75-pelissä vain kolme prosenttia, mutta Juha Utalalle voitto ei ollut niin suuri yllätys kuin pelaajille.

”Hevosella on ollut aiemmissa starteissa tosi huonoja lähtöpaikkoja, eivätkä juoksut ole onnistuneet. Kun loppusuoran alussa vedin silmälaput, hevonen syttyi taistelemaan voitosta. Tänään meitä auttoi myös keulahevosten reipas tempo”, Juha Utala analysoi.

Pikavisiitin vanhalle kotiradalleen tehnyt ohjastaja Mika Forss nappasi yhden Toto75-finaalivoiton. Ykkönen tuli lämminveristen nousijadivisioonafinaalissa Tapio Kalajan valmentamalla A Kind Of Magicilla.