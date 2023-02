Sokkiuutinen – ElmoTV: Manse PP on irtisanonut Toni Kohosen

Lehti oli tavoittanut Kohosen, mutta lajilegenda ei halunnut kommentoida asiaa.

Toni Kohosen pesti on jäänyt ElmoTV:n tietojen mukaan lyhyeksi.

Aamulehti

Pesäpallokentillä tärisee lujaa jo helmikuussa. ElmoTV:n tietojen mukaan Manse PP on irtisanonut pelinjohtajansa Toni Kohosen miesten joukkueen peräsimestä. Kohonen ei kommentoinut asiaa ElmoTV:lle.

Lokakuussa julkistettu pelinjohtajasopimus oli 1+2-vuotinen. Kohonen oli vasta päättänyt pitkän ja menestyksekkään pelaajauransa viime kauteen.

Manse PP on pelannut Kohosen johdolla kaksi peliä. Harjoitusottelun Hyvinkään Tahkolle Manse hävisi 0–1 kuten myös halli-SM-pelien avauksen Kouvolan Pallonlyöjiä vastaan. Mansen seuraava ottelu on vuorossa lauantaina, jolloin Tahko saapuu jälleen vierailulle Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen.

Pelaajaurallaan Kohonen saavutti 10 Suomen mestaruutta ja yhteensä 20 SM-mitalia. Hänet palkittiin useita kertoja Vuoden pesäpalloilijana ja Vuoden lukkarina. Kohonen, 47, valittiin Itä–Länsi-arvo-otteluun ennätykselliset 23 kertaa.

Mansella on ollut hankaluuksia löytää ensi kaudeksi kakkospelinjohtajaa miesten joukkueelle. Talven aikana pestissä on toiminut Jussi-Pekka Maunuksela. Todennäköistä kuitenkin on, ettei hän pysty jatkamaan Mansen mukana kesällä.