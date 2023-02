Leevi Mutru helpottui, kun yöt valvottaneiden sydänoireiden syy selvisi – sai nyt karun diagnoosin: ”Ei ole sen arvoista”

Vielä sunnuntaina Leevi Mutru pokkasi yhdistetyn SM-kisoista pronssia. Nyt urheilu-ura on katkolla sydänlihaspussin tulehduksen takia.

Leevi Mutrun kausi on ohi. Yhdistetyn urheilijalla todettiin sydänlihastulehdus.

Puhelimeen vastaa urheilija, jolla ei yhtäkkiä olekaan kiire minnekään.

Jos kaikki olisi mennyt suunnitelman mukaan, Leevi Mutru, 27, olisi nyt Planicassa valmistautumassa maailmanmestaruuskisoihin. Sen sijaan hän on kotosalla totuttelemassa maanantain sydäntutkimuksissa paljastuneeseen uuteen diagnoosiinsa.

”Magneettikuvauksessa oli löydöksenä poikkeavaa jälkitehostumaa, joka viittaa sydänlihaspussin tulehdukseen”, Mutru kertoo lääkärien tuomion.

Sydänvaiva katkaisi Mutrun kauden kesken nyt jo toisena talvena putkeen. Viime vuonna Pekingin olympialaiset jäivät väliin sydänlihastulehduksen takia.

Tällä kertaa täyslepoa on luvassa ainakin kuukauden ajan.

”Tilanne on aika selkeä, ei ole mitään asiaa kilpailemaan, etenkään MM-kisoihin”, Mutru tiivistää.

”Toipumisennuste sydänlihaspussin tulehduksessa on yhdestä kolmeen kuukautta. Onhan se pitkä aika ja tarkoittaa käytännössä sitä, että kisat on kisattu tämän kauden osalta.”

Rauhalliseen sävyyn tilanteestaan kertovan Mutrun puheesta paistaa pettymyksen lisäksi myös tietynlainen helpotus. Viime viikot ovat olleet henkisesti raskaita, kun alati voimistuneet ja pelottavatkin sydänoireet pakottivat urheilijan arpomaan, mitä tehdä kovasti odotettujen MM-kisojen suhteen.

”On ollut rintakipuja. Välillä on tuntunut vihlaisuja, ja ennen kaikkea edellisen parin viikon aikana syke on ollut aika korkealla niin harjoituksissa kuin levossakin. Varsinkin harjoitusten jälkeen syke on meinannut jäädä koholle”, Mutru kuvailee.

”On ollut useita öitä, että on tosi vaikea saada unta useaan tuntiin, kun keho on koko ajan kierrostilassa.”

Pelot mielessä

Oireet palauttivat Mutrulle ikävästi mieleen viime talven tapahtumat. Silloin sydänlihastulehduksesta alkaneet rintakivut jatkuivat pitkälle kevääseen.

Mielessä pyöri pelkoja, joiden rinnalla urheilu-uran jatkokin tuntui pikkuasialta.

”Nukuin viikon verran siinä pelossa, että jossain kohtaa sydän pysähtyy”, Mutru muistelee.

Kardiologin vastaanotolla sydämestä ei kuitenkaan löytynyt merkkejä tulehduksen jatkumisesta, ja oireet helpottivat kesään mennessä.

Alkutalvesta 2022 Mutru oli kuin olikin mukana lähtöviivalla Rukan maailmancupissa, vaikka oli välissä ehtinyt toipua myös aivoverenvuodosta, jonka oli saanut kaaduttuaan harjoituksissa pahasti Lahden normaalimäestä.

Rukalta irtosi mukava 14. sija, mutta sitten vaikeudet jatkuivat. Mutru sairasti lyhyen ajan sisällä kolme flunssaa, ja samalla viime talvelta tutut sydänoireet alkoivat taas nostaa päätään.

”Heti ekan flunssa jälkeen tuntui, että suorituskyky oli aika kateissa. Ajattelin alkuun, että se olisi vain ylikuormitustilaa.”

Mutru aloitti viime syksynä Jyväskylän yliopistossa matematiikan aineenopettajan opinnot, joten talvella elämässä on riittänyt kuormittavaa puuhaa urheilu-uran ohellakin.

”Toki kouluhommistakin tulee osaltaan stressiä. Kun kuormaa on tullut, niin ajattelin että kyse olisi siitä.”

Vielä Marraskuussa sydäntesteistä puhtaat paperit saanut Mutru ei myöskään halunnut käyttää pitkää penniä perusteellisempiin tutkimuksiin ilman selkeää syytä.

”Tällä hetkellä minulle ei ole semmoista sairaskuluvakuutusta, joka kattaisi laajat tutkimukset. Olen yrittänyt ajatella kevyiden testien perusteella, että se on vain sitä viime keväältä tuttua kipua”, mitä mieli tuottaa.

”Kävin toisen flunssan jälkeen julkisella puolella tsekkaamassa verikokeet ja EKG:n (rasituskoe), jotka olivat silloin ihan kunnossa. Mutta sitten pitää olla jo kunnon tulehdus päällä, että se näkyisi EKG:ssä”, hän kertoo.

Epävarmana SM-kisoihin

Virallisesti terveen papereilla operoinut Mutru päätti astua viikonloppuna SM-kisojen starttiviivalle, vaikka ei ollut treenannut käytännössä useaan viikkoon ja takaraivossa kolkutteli pelko.

”Hyvinkin ahdistavien ajatusten kanssa on joutunut painimaan. Vähän se kolkutteli mielessä, että jos siellä onkin jotain vakavaa ja homma päättyy sairaalaan. Varsinkin kun perhe oli katsomassa kisoja, niin en missään nimessä halunnut mitään ikävää tapahtuvan.”

Sunnuntain kisasta Mutru selvisi itselleenkin yllättäen kunnialla ja pokkasi kotiin viemisiksi pronssimitalin.

Nyt hän on kiitollinen, ettei MM-matkasta tarvitse enää haihatella. Silloin olisi voinut käydä todella pahasti.

”Voi olla, että MM-kisahuumassa en olisi kuunnellut kehon viestejä, ja homma olisi pysähtynyt ladulla siihen paikkaan. Vaikka kuinka haluaisin MM-kisoihin, niin rytmihäiriöiden ja sairaalareissun riskeeraaminen ei aviomiehenä ja pian kahden lapsen isänä ole sen arvoista.”

Tekemisen puute Mutrulle tosiaan tuskin pääsee kevään lepojakson aikakaan iskemään, kun opiskelut jatkuvat ja perheeseen on syntymässä toinen lapsi.

”Kyllä tässä touhua riittää, onneksi ei ole kaikkea lyöty yhden kortin varaan, vaikka urheiluun on toki laitettu valtavasti resursseja”, Mutru sanoo.

Tulevaisuus urheilu-uran suhteen on vielä hämärän peitossa. Ensin on vedettävä hetki henkeä.

”Toki tämä pistää miettimään, että onko etenkään kilpaurheilu-uran jatkaminen ylipäätään järkevää.”

”Mitkään arvokisat eivät ole niin tärkeitä kuin oma henki.”

Oikaisu 21.2.2023 kello 20.30. Planican MM-kisat eivät olisi olleet Mutrulle uran ensimmäiset arvokisat, kuten jutussa aiemmin kerrottiin. Hän debytoi aikuisten MM-kisoissa vuonna 2015.