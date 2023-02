STT paljasti viime viikolla, että manageri oli käyttäytynyt asiattomasti vuosien ajan. Lentopalloliitto tuomitsi hänet ja seuran vuoden 2021 asiattomuuksista ja puuttumattomuudesta.

Hämeenlinnan Lentopallokerho ottaa käyttöön vastuullisuusohjelman, seura kertoo nettisivuillaan. Ohjelma sisältää lukuisia erilaisia koulutuksia muun muassa turvallisesta toimintaympäristöstä, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta.

Koulutuspaketti pohjautuu Olympiakomitean urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan.

Jatkossa jokaisen seuran liigajoukkueessa toimivan on suoritettava niin sanottu turvallisuuspassi sekä käytävä Väestöliiton laatima Et ole yksin -koulutus, joka painottaa epäasiallisen käytöksen ja häirinnän tunnistamista ja siihen puuttumista.

STT kertoi viime perjantaina, että seuran manageri Ville Kalliomäki käyttäytyi vuosien ajan asiattomasti. Hän arvosteli pelaajien kehoa seksuaalissävyisesti ja tarttui myös kiinni.

STT:n haastattelussa Elina Salomäki kertoi joutuneensa Kalliomäen häiritsemäksi kaudella 2008–2009 niin, että mietti jopa pelaajauransa päättämistä. Lisäksi STT sai vahvistuksen tuoreemmastakin häirintätapauksesta, mutta sen kokenut pelaaja ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Vuodenvaihteessa Kalliomäki ja seura olivat saaneet rangaistuksen Lentopalloliitolta. Pääosin sakoista koostunut rangaistus perustui Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) tekemään tutkintaan, joka koski vuoden 2021 tapahtumia. Tällöin Kalliomäki oli kommentoinut pelaajan takapuolta ja lähettänyt seksuaalissävytteisen viestin tämän sosiaalisen median päivityksen jälkeen.

Viime viikolla Hämeenlinnan Lentopallokerhon puheenjohtaja Juha Heinonen vähätteli STT:lle seurassa todettua epäasiallista käytöstä ja kertoi ärtyneenä, että asia on seurassa loppuun käsitelty. Hän ei halunnut kuulla STT:n uusista tiedoista, vaan ihmetteli ”vieläkö joku näitä juttuja tonkii”. Nyt seura kertoo ottavansa turvallisen, vastuullisen ja eettisen toimintaympäristön luomisen vakavasti.

Hämeenlinnan kaupunki laittoi painetta seuran toiminnan tervehdyttämiseen, kun se pyysi seuralta selvitystä STT:n tietojen tultua julki.

”Markkinointiyhteistyösopimuksessa Hämeenlinnan kaupunki edellyttää kumppaneiltamme Suomen olympiakomitean eettisen urheilun periaatteiden noudattamista ja nollatoleranssia kaikenlaiseen häirintään”, kirjoitti Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen Twitterissä.

Kalliomäen asema puntariin kauden jälkeen

Hämeenlinnan Lentopallokerho järjesti Hämeen Sanomien mukaan maanantai-iltana tiedotustilaisuuden, jossa seura kertoi Kalliomäen aseman managerina tulevan käsittelyyn naisten Mestaruusliigan sarjakauden päätyttyä.

”Kun katsotaan hänen työtään tässä seurassa, olemme olleet esikuva koko liigassa sen olemassaolon aikana. Se työ on valtava. Sitä ei voi väheksyä. Toki nämä ylilyönnit ovat anteeksiantamattomia, mutta toivottavasti joku antaa ne anteeksi. Niistä on keskusteltu moneen kertaan”, puheenjohtaja Heinonen kertoi lehden mukaan.

Kalliomäki aikoo jatkaa tehtävässä ainakin kauden loppuun. Hän on toiminut Hämeenlinnassa 25 vuotta.

”En eroa, en jätä tätä joukkuetta. Mutta kun kausi on loppu, on omien päätösten aika, ja Lentopallokerhon hallitus saa miettiä, millaiset päätökset he tämän kauden jälkeen tekevät”, Kalliomäki sanoi Hämeen Sanomien mukaan.

Hämeenlinnan Lentopallokerhon liigajoukkue on pelannut viime aikoina vahvasti ja voitti muun muassa naisten Suomen cupin helmikuun alussa.