Aamulehti näyttää tilaajilleen suoraa lähetystä aikuishiihdon SM-kilpailujen lähtö- ja maalialueelta tässä jutussa 25.–26. helmikuuta.

Suomen Aikuisurheiluliiton vapaan hiihtotavan SM-kilpailut käydään helmikuun viimeisenä viikonloppuna Tampereen Kaupissa. Kunto-Pirkkojen järjestämään tapahtumaan on ilmoittautunut eri-ikäisiä hiihtäjiä aina 30-vuotiaista 80-vuotiaisiin. Ikäsarjoja on viiden vuoden välein, ja kunkin kilpailijan sarja määräytyy hänen syntymävuotensa mukaan. Ennakkoon kilpailemaan on ilmoittautunut lähes 100 hiihtäjää.