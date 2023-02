Tarvitseeko Susijengi lisää pituutta Korisliigasta?

Korisliigassa otteluennätyksensä tehneet Mubashar Ali ja Mikael Aalto havittelevat maajoukkuepestiä.

Koripallo on pitkien peli, jossa Susijengi eli miesten maajoukkue jää talvimaaotteluissa lajin suurmaita vastaan alimittaiseksi. Jatkossa näin ei välttämättä enää ole. NBA:n tähdistöpelaaja, 213-senttinen Lauri Markkanen on maajoukkueen tähti, ja Yhdysvaltain yliopistosarjoissa pelaavat 211-senttinen Federiko Federiko, 208-senttinen Mustapha Amzil ja 203-senttinen Olivier Nkamhoua ovat todennäköisesti pyrkimässä kesän MM-kisajoukkueeseen.

Korisliigassa pelaa tällä kaudella kolme suomalaista, joiden pituudeksi on merkitty vähintään 208 senttiä. Heistä Kouvojen 211-senttinen Hannes Pöllä on Susijengin isossa ryhmässä, mutta tämän kauden tulokkaat, KTP-Basketin 213-senttinen Mubashar Ali ja Uudenkaupungin Korihaiden 208-senttinen Mikael Aalto ovat tuntemattomampia nimiä. Kumpikin on jo näyttänyt kykynsä Korisliigassa muun muassa 22:n ja 20 pisteen otteluennätyksillään.

Mutta riittäisivätkö 25-vuotiaan Alin ja 28-vuotiaan Aallon rahkeet tuomaan kokoa Susijengin isoon päähän?

Päävalmentajaksi viime vuonna noussut Lassi Tuovi ei ole ollut yhteydessä kumpaankaan Korisliigan isoon mieheen eikä myöskään halua kommentoida heidän maajoukkuekelpoisuuttaan.

”Ei ole tapana ruotia yksittäisiä pelaajia. Seuraamme kyllä tarkasti suomalaispelaajia kotimaassa ja ulkomailla, toteaa Tuovi, joka teki alkuvuodesta toista kuukautta kestäneen kartoituskiertueen Yhdysvalloissa ja Euroopassa.”

Tuovin mukaan pelaajan pituus ei ole nykykoripallossa ratkaisevin mitta.

”Ylivoimaisesti merkittävin on ulottuvuus. Peli kehittyy sivusuunnassa, kun pitkän sylivälin omaavat pelurit pystyvät entistä tehokkaammin katkomaan syöttöjä”, Tuovi sanoo.

Mubashar Ali Kotkassa 19. marraskuuta 2022.

Monipuolisia ratkaisijoita

Ali ja Aalto ovat monipuolisempia kuin korin alla tolppana seisovat sentterit. Kaksikko tekee koreja myös kaukoheitoilla ja korille ajoilla. Ali osuu kolmosillakin, ja Aalto pussittaa koreja usein näyttävään donkkiin päättyvillä ajoilla.

Ali pelasi kaksi miesten maaottelua kesällä 2021, mutta putosi Henrik Dettmannin maajoukkueryhmästä rikottuaan joukkueen pelisääntöjä. Aallon maaottelusarake näyttää nollaa.

”Uskon, että voisin olla avuksi kehittyessäni pelaajana. Päätavoitteeni on pelata peliä, jota rakastan, tehdä kovin töitä ja kehittyä päivä päivältä. En ole ollut yhteydessä Tuoviin, mutta toivon, että lähitulevaisuudessa kohtalo yhdistää polkumme ja luo jotain erikoista”, Ali muotoilee.

Aalto sai kerran maajoukkueleirikutsun, mutta joutui kieltäytymään haastajaringin kutsusta työesteen takia.

”Kutsu veti kyllä nöyräksi, ja maajoukkue on käynyt mielessä ainakin ajatuksen tasolla. Katsotaan kääntyykö kelkka jossain vaiheessa”, Aalto pohtii.