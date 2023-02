Nyt näyttää hyvältä: tamperelaistähti Reetta Hurske huippuasemista EM-kisoihin – latasi viileän kuitin tyrmäävästä menostaan

Reetta Hurske on tilastojen valossa Euroopan tämän hetken kovin pika-aituri.

Reetta Hurskeen mykistävän kova hallikausi sai jatkoa sunnuntaina Helsingin SM-hallikisoissa. Hurske säväytti jo alkueräjuoksussaan, jossa Tampereen Pyrinnön aituri pinkoi uransa toiseksi parhaan ajan 7,85.

Finaalissa kulki vielä kovempaa: Suomen mestaruus tuli ajalla 7,83, joka jäi vain kaksi sekunnin sadasosaa Hurskeen aiemmin helmikuussa tykittämästä SE-ajasta.

Erityisen vaikuttavan Hurskeen finaalivedosta teki juoksua edeltänyt draama. Hurskeen pokka piti, vaikka lähtö täytyi ottaa kahdesti uusiksi, kun ensin Annimari Korte ja sitten toinen tamperelaiskiituri Lotta Harala hylättiin varaslähdön takia. Tämä mahdollisti myös Hurskeen seurakaverin Saga Vannisen yltämisen hopealle.

”Totta kai se, että lähtöjä tulee monta syö vähän omaa suoritusta myös, mutta pitää keskittyä omaan tekemiseen. Juoksu tuli nyt hyvin siitä huolimatta, että lähtöjä tuli niin monta. Mutta veikkaan, että ei ole ihan niin hyvä reaktioaika kuin mitä oli alkuerissä”, Hurske analysoi finaalijuoksuaan.

Eurooppalainen hallikausi huipentuu maaliskuun alussa Istanbulissa kisattaviin EM-halleihin, joihin Hurske pääsee todella kutkuttavista asetelmista.

Se käy selväksi nopeasti, kun käy läpi alkuvuoden tuloslistaa

Hurske on hallikauden Euroopan tuloslistalla toisena Puolan Pia Skrzyszowskan jälkeen – mutta Skrzyszowskaa ei EM-kisoissa nähdä. Puolalainen joutui jättämään hallikautensa kesken loukkaantumisen takia.

Skrzyszowskan kauden kärkiaika on 7,78. Hurskeen tuorein SE-kellotus 7,81 syntyi samassa lähdössä Puolan Torunissa.

Kolmantena tuloslistalla on Hollannin Nadine Visser, jonka paras aika 7,85 syntyi myös samassa startissa.

Hurskeen suosikkiasema käy entistä selvemmäksi, kun tarkasteluun otetaan myös muut kuin aitureiden kauden parhaat tulokset.

Jos sivuun EM-kisoista jäävä Skrzyszowska jätetään huomioimatta, Hurske on kellottanut nyt jo neljä kauden viidestä parhaasta pika-aitatuloksesta Euroopassa. Vain Visserin 7,85 rikkoo Hurskeen suoraa.

Visserin ja Hurskeen taustalla EM-kisoihin pääsevistä juoksijoista kolmanneksi paras tilastoaika on Sveitsin Ditaji Kambundjilla, jonka kauden kärkitulos on 7,86.

Hurske on siis takonut tasaisen tappavalla varmuudella aikoja, joilla ollaan EM-kisojen mestaruustaistossa todella vahvoilla.

Kovien tilastojen luetteleminen saa itseluottamusta uhkuvan hymyn leviämään Hurskeen huulille.

”Kyllä minulla on kovat tavoitteet EM-halleihin, eli kyllä siellä kärkipäässä pitääkin omia aikoja olla, jos haluaa pärjätä”, EM-halleissa parhaimmillaan vuonna 2019 neljänneksi yltänyt Hurske sanoo.

Hurja tasonnosto tarkoittaa sitä, että 27-vuotias urheilija lähtee nyt arvokisareissulle aivan uudenlaisesta asemasta: ennakkosuosikkina.

”Totta kai tämä on erilainen tilanne. Ennen on ollut vähän semmoisessa haastajan roolissa. Mutta sen verran hyvin on treenit mennyt, että uskon pystyväni tekemään tasapainoisia suorituksia EM-halleissa”, Hurske lupaa.

SM-hallit antoivat pientä esimakua suosikin asemasta, vaikka finaalijuoksusta kovimmat haastajat lakosivatkin rinnalta pois. SM-kulta oli Hurskeelle sisäradoilla uran ensimmäinen.

”Tänään kulki ihan hyvin, vaikka taisin ennakkosuosikki olla. Vaikea se on sitten sanoa, EM-halleissa on kuitenkin vähän eri meininki, on alkuerät, välierät ja finaalit eri rytmillä, eivät ole tällä tavalla tunnin sisään kaikki”, Hurske tietää.

Suunnitelma maaliskuun h-hetkeen on ytimekäs.

”Sen verran hyvin on treenit mennyt, että uskon pystyväni tekemään myös Turkissa tasapainoisia suorituksia. Finaalissa sitten pistetään niin sanotusti urku auki ja katsotaan mihin se riittää. Tuntuu kliseiseltä sanoa, mutta niin se vain on”, Hurske linjaa.

Ennen matkaa Turkkiin Hurske juoksee vielä ensi viikolla Madridissa.