NBA-supertähti ylisti Lauri Markkasta – suomalaistähti on ollut tähdistötapahtumassa kovassa pyörityksessä

Giannis Antetokounmpo ei välttämättä saa hehkuttamaansa suomalaista joukkueeseensa, jos LeBron James vie tämän.

Salt Lake City

Koripallon todellinen supernimi, NBA:n tähdistöottelun toinen kapteeni Giannis Antetokounmpo jakoi Lauri Markkasesta ylitsevuotavat kehut.

”Hänestä tulee niitä päätyyppejä, jotka parissa vuodessa luultavasti dominoivat liigaa”, ennusti kreikkalainen, joka on viime vuodet ollut kiistatta itse niitä päätyyppejä.

Antetokounmpo on valittu seitsemän kertaa peräkkäin tähdistöotteluun ja kahdesti liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Hän oli myös loppuottelusarjan arvokkain pelaaja toissa kaudella, jolloin hän johdatti Milwaukee Bucksin NBA:n mestariksi.

Antetokounmpo kertoi seuranneensa Markkasen huimaa kehittymistä viime vuosina ja panneensa merkille tämän huippuvireen jo viime vuoden EM-kisoissa – joissa hän itse oli ainoana Markkasta tehokkaampi pistelinko.

”Hän on niitä pelaajia, joista pidän. Hänen kaltaisensa kanssa haluaa itsekin pelata. Hän osaa tehdä tilaa kentällä, osaa heittää, osaa harhauttaa, on kova, rakastaa tätä peliä. Hänen pelaamistaan on hauska katsella”, Antetokounmpo sanoi Markkasesta.

”Ei sitä koskaan tiedä, jos olemme tulevaisuudessa joukkuekavereita.”

HS ei päässyt kysymään Markkasesta toisen tähdistöjoukkueen kapteenilta LeBron Jamesilta, Markkasen lapsuudenidolilta, sillä hän ei osallistunut lauantain harjoitustapahtumaan.

Niin paljon kuin Antetokounmpo pitääkin Markkasesta, hän ei välttämättä saa tätä joukkueeseensa Tähdistövalintojen äänikuninkaana James valitsee ensimmäisenä, kun he jakavat Antetokounmpon kanssa ensin avausmiehistön, johon Markkanen nousi vaihtopenkkipaikalta New Orleans Pelicansin Zion Williamsonin loukkaantumisen myötä.

Jos valinnat etenevät samalla mallilla kuin viime vuosina, Antetokounmpo saa valita ensin vaihtomiesten kohdalla. Pelaajat jaetaan vasta tuntia ennen ottelua, joka alkaa kello 3.30 maanantaiaamuna Suomen aikaa.

”Eivätköhän he ole valintansa jo tehneet”, Markkanen arveli.

Markkanen kertoi, että hän ei ollut vielä lauantaina edes tavannut tähdistöviikonlopussa Jamesia, koska tämä jäi sivuun harjoituksista, tai Antetekounmpoa, koska itäisen ja läntisen konferenssin pelaajat kävivät harjoittelemassa eri aikaan.

”Ei olla hirveästi keretty hengailemaan pelaajien kesken. Vähän kopissa ehti jutella jätkille. Mukavia tyyppejä ovat kaikki, ja odotan innolla, että pääsee viettämään vähän enemmän aikaa heidän kanssaan”, Markkanen sanoi.

Suomalainen nautti selvästi tähdistöviikonlopun pyörityksestä, jossa hänellä on erityisasema ainoana Utah Jazzin pelaajana eli isäntäkaupungin suosikkina. ”On aika kiireinen viikonloppu, mutta ei tätä vaihtaisi mihinkään. On kiva nähdä lasten ilmeet, kun he ovat niin innoissaan yhteiskuvista”, hän sanoi.

”Viime päivinä on tapahtunut paljon siistejä juttuja. On hienoa kokea tämä kotikaupungissa ja perheeni kanssa.”

Lauri Markkanen osallistui kolmen pisteen heittokisaan. Tie kolmen pelaajan finaalikierrokselle ei auennut. Kilpailun voitti Portland Trail Blazersin Damian Lillard.

Tähdistöspektaakkelin suuruus välittyi lauantain harjoituksista, joissa Utahin yliopiston 15 000-paikkainen halli oli lähes täynnä pelaajien harjoituksia varten. Moni valitsi tulla katsomaan supertähtiä nimenomaan sinne, kaupungin laidalle, koska pääsyliput maksoivat noin kymmenesosan verrattuna itse otteluun keskustassa.

Eivät tähdet tietenkään oikeasti harjoitelleet. Kunhan juttelivat ja naureskelivat parketilla verkkareissaan ja kävivät vuorotellen pienimuotoisissa heittokisoissa keräämässä rahaa hyväntekeväisyyteen – ja jopa arvaamassa popkappaleiden nimiä ääninäytteiden perusteella.

Markkanen heitti yhdessä toisen ensikertalaisen, Oklahoma City Thunderin takamiehen Shai Gilgeous-Alexanderin kanssa 20 000 dollaria järjestölle, joka välittää lapsille aikuisia mentoreita luotsaamaan heitä elämässä.

Viisinkertaisella tähdistöpelaajalla, Denver Nuggetsin serbialaisella sentterillä Nikola Jokićilla oli ohje Markkaselle ja muille ensikertalaisille: ”Pitäkää vain hauskaa. Tämä voi olla ainutkertaista.”

Markkanen vahvisti, että hauskanpito on pääasia mutta hän haluaa silti säväyttää tähdistöottelussa. ”Toivottavasti saan upotettua pari donkkia ja pari kolmosta. Haluan näyttää, että osaan näitä juttuja, ja järjestää show’n.”

Lopulta kyse onkin viihteestä, mikä kävi hyvin ilmi kansainvälisen toimittajajoukon kysymyksistä. Markkanen sai ottaa kantaa asioihin, joista häneltä ei koskaan kysytä tavallisten pelien yhteydessä.

Mikä on suosikkisi Taylor Swiftin lauluista?

”En osaa edes nimetä yhtään. En oikeastaan kuuntele musiikkia. Tiedän, kuka hän on.”

Mitä olet kuullut Indonesiasta veljeltäsi Eero Markkaselta, joka pelasi jalkapalloa siellä?

”Pelkkää myönteistä.”

Kannattaako hankkia videopeli Hogwarts Legacy?

”Se pitää hankkia.”

Kauan yleensä vietät saunassa?

”Sehän riippuu lämpötilasta!”

NBA:n tähdistöottelu on maanantaiaamuna Suomen aikaa. Kapteenit LeBron James ja Giannis Antetokounmpo jakavat pelaajat joukkueisiinsa kello 2.30. Ottelu alkaa kello 3.30.